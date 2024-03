Le directeur Joerg Engelmann affirme avoir tout mis en œuvre pour attirer des travailleurs étrangers qualifiés dans son entreprise d'ingénierie chimique de Chemnitz, dans l'est de l'Allemagne. Mais une fois arrivés, les insultes raciales et l'exclusion dont ils ont été victimes dans la ville ont fait fuir certains d'entre eux.

Son entreprise est l'une des cinq moyennes entreprises allemandes qui ont déclaré à Reuters que leur personnel étranger avait récemment déménagé ou changé de lieu de travail en raison de la xénophobie, alors même que la première économie d'Europe souffre d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

De nombreuses grandes entreprises en Allemagne et aux Pays-Bas ont exprimé leur inquiétude quant à la difficulté d'embaucher en raison du sentiment anti-immigrés. Certains employeurs vont même jusqu'à dire qu'ils perdent du personnel à cause de ce sentiment.

CAC Engineering GmbH, l'entreprise familiale dirigée par M. Engelmann, a perdu environ cinq de ses 40 employés étrangers au cours des 12 derniers mois en raison de la discrimination, a-t-il déclaré à Reuters. L'entreprise a refusé de communiquer à Reuters les noms de ses anciens employés.

"Nous faisons ce que nous pouvons. Mais nous ne pouvons pas devenir des gardes du corps", a déclaré M. Engelmann, 57 ans. "Une partie de la population ne se rend pas compte qu'il s'agit de travailleurs qualifiés étrangers qui souhaitent apporter une réelle contribution à l'Allemagne.

Le CAC n'a pas donné de détails, mais les cas de crimes de haine xénophobe enregistrés dans toute l'Allemagne par le ministère de l'intérieur ont plus que triplé entre 2013 et 2022, pour atteindre plus de 10 000. D'une manière générale, Engelmann a déclaré que les coûts élevés de l'énergie constituent un défi plus important.

Selon les estimations officielles allemandes, le pays dans son ensemble manquera de sept millions de travailleurs qualifiés d'ici 2035, alors que la population active s'élève à environ 46 millions de personnes.

Le climat est plus hostile dans l'est de l'Allemagne, où, après la chute du communisme, les fermetures d'usines et les licenciements ont entraîné un exode des jeunes et une baisse du taux de natalité.

Chemnitz, dans l'État de Saxe, près de la frontière tchèque, s'efforce d'attirer des travailleurs qualifiés. L'entreprise d'Engelmann dit qu'elle aide à organiser des logements temporaires, des cours de langue et même des cours de conduite pour encourager les employés étrangers à s'installer.

Mais Chemnitz est devenue un foyer de sentiments anti-immigrés depuis 2018, lorsque des manifestations anti-migrants dans la ville ont tourné à l'émeute.

Largement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruite sous le régime communiste sous le nom de Karl-Marx-Stadt, Chemnitz était l'une des villes les plus riches d'Allemagne au tournant du XXe siècle.

Depuis la réunification en 1990, sa population a diminué d'environ 20 % pour atteindre un peu plus de 250 000 habitants. Les étrangers représentent désormais près de 14 % des habitants, contre un peu plus de 2 % en 2000, selon les données de l'institut FOG pour les études de marché et les recherches sociales, basé à Chemnitz.

Le lundi soir, vers 18 heures, environ 250 personnes défilent dans la ville dans le cadre d'une "manifestation du lundi" organisée par l'un des partis d'extrême droite qui représentent un quart des membres du conseil municipal. Lors d'une récente manifestation, les manifestants ont entonné des chants nationalistes, battu le tambour et brandi les drapeaux de la Saxe, de l'Allemagne et de la Russie.

Farid Mokbil, 31 ans, un Égyptien venu en Allemagne pour enseigner l'allemand à des étrangers, a déclaré qu'il était globalement satisfait de sa ville : il est souvent confronté au racisme, mais ne le prend pas personnellement.

"La première semaine, je suis allé faire des courses au supermarché et une femme âgée m'a regardé - je ne sais pas si c'était à cause de mon apparence - mais elle s'est mise à crier", raconte-t-il. "Des situations aussi bizarres se produisent [...]. Il y a quelques jours, dans le tramway, un garçon a dit à haute voix : "Ici, il n'y a que des Afghans qui veulent voler".

Christine Willauer, 84 ans, résidente de Chemnitz depuis toujours, a déclaré qu'elle pensait que les demandeurs d'asile en Allemagne bénéficiaient d'avantages financiers que les personnes âgées n'avaient pas.

"Lorsque je suis en ville, j'ai parfois l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui parlent ma langue maternelle", a-t-elle déclaré. "Les anciennes manières me manquent également.

Le porte-parole de la ville, Matthias Nowak, a déclaré que la majorité des habitants de Chemnitz étaient opposés à l'extrémisme, ajoutant que la ville "s'effondrerait" sans les immigrants - par exemple, 40 % du personnel de l'hôpital sont des étrangers.

REMIGRATION

Les partis politiques, dont Alternative fuer Deutschland (AfD), qui est en passe de remporter trois élections régionales en septembre de cette année, y compris en Saxe, canalisent l'humeur anti-immigrés.

L'AfD a déclaré vouloir inverser les migrations massives qui ont eu lieu en 2015, créer des centres d'asile en dehors de l'Union européenne, introduire des contrôles stricts aux frontières allemandes, sanctionner les migrants qui ne s'intègrent pas pleinement et créer des incitations pour que les migrants économiques rentrent chez eux.

L'agence allemande de renseignement intérieur, qui a déclaré surveiller l'AfD pour suspicion d'extrémisme, affirme que les responsables de ce parti propagent des théories racistes telles que le "Grand Remplacement", selon lequel les élites politiques cherchent délibérément à remplacer la population blanche de l'Europe par des immigrés non-blancs.

Ce mois-ci, la section de Chemnitz du parti a publié sur sa page Facebook un article sur un viol présumé commis par des migrants, intitulé "le remplacement de la population fait des filles et des femmes des proies faciles".

Dans l'un des articles, Ulrich Oehme, chef adjoint de l'AfD Chemnitz, déclare que "la vie de nos femmes et de nos filles est devenue beaucoup plus difficile dans les espaces publics et que les inquiétudes concernant les viols collectifs et les agressions au couteau sont en hausse".

M. Oehme a déclaré à Reuters que son message n'était pas xénophobe, mais qu'il traitait de "questions ressenties massivement par la population locale". L'AfD a déclaré être d'accord avec ses observations, ajoutant : "La criminalité liée à l'immigration est très difficile à cerner : "La criminalité liée à l'immigration est très difficile à combattre parce qu'elle est souvent ancrée dans les structures familiales ou claniques et en raison des barrières culturelles et linguistiques.

Le propriétaire de Facebook, Meta, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'AfD affirme que ses politiques ne porteraient pas atteinte à l'économie.

"Le gouvernement et les entreprises publiques détournent clairement l'attention des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés et utilisent l'AfD comme bouc émissaire", a déclaré l'AfD à Reuters, citant les prix élevés de l'énergie, aggravés par la sortie de l'Allemagne du nucléaire et la promotion des énergies renouvelables.

Mais les dirigeants d'entreprises allemandes ont pris la parole dans les médias pour mettre en garde contre les risques du sentiment anti-immigrés, suite à un rapport publié en janvier par le portail d'investigation Correctiv sur une réunion de collecte de fonds à Potsdam où un "plan directeur" pour les déportations de personnes d'origine étrangère - surnommé "remigration" - a été discuté.

La réunion, à laquelle ont assisté quatre hauts responsables de l'AfD, a été organisée par un groupe appelé "Duesseldorfer Forum", qui a déclaré sur l'invitation qu'il s'agissait d'un "réseau exclusif de personnalités prêtes à apporter des contributions significatives pour arrêter la destruction de notre pays".

Sur un microsite créé après l'événement, l'organisateur Gernot Moerig a déclaré que la remigration n'était qu'un des sujets abordés. Il n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Martin Sellner, un dirigeant autrichien du Mouvement identitaire, qui affirme vouloir préserver l'identité européenne et s'opposer à l'immigration en provenance de l'extérieur du continent, a déclaré à Reuters qu'il avait pris la parole lors de la réunion.

"Les citoyens non assimilés tels que les islamistes, les gangsters et les fraudeurs à l'aide sociale devraient être poussés à s'adapter par le biais d'une politique de normes et d'assimilation", a-t-il déclaré, ajoutant que cela pourrait inclure des incitations au retour volontaire.

"À long terme, une politique allemande d'émigration permet à l'Allemagne de devenir chaque jour plus allemande et de s'adapter à l'évolution de la société. l'Allemagne devienne chaque jour plus allemande, et non l'inverse".

CAPITALE DE LA CULTURE

Le durcissement du climat s'étend au-delà de Chemnitz et ne vise pas uniquement les personnes originaires de pays non européens.

"Deux de nos employés étrangers ont quitté l'Allemagne parce qu'ils ont déclaré qu'ils ne se sentaient plus à l'aise et en sécurité ici", a déclaré Detlef Neuhaus, PDG de l'entreprise solaire SolarWatt, basée dans la ville de Dresde, dans l'est de l'Allemagne. Il a précisé que l'un d'entre eux était retourné en Angleterre.

"Ce sont des conséquences directes de l'évolution de l'état d'esprit dans le pays.

L'entreprise a refusé de communiquer à Reuters les noms de ses anciens employés.

La société Community4you, basée à Chemnitz, qui fournit des logiciels de gestion de flotte et de location à des entreprises de premier plan telles que Lufthansa, BMW et Commerzbank, a déclaré que certains de ses employés avaient quitté l'entreprise parce qu'ils ne s'y sentaient plus les bienvenus.

Son directeur d'exploitation, l'Italien Lavinio Cerquetti, a déménagé à Leipzig en 2021, estimant que l'atmosphère y était plus cosmopolite.

"À Chemnitz, j'avais parfois l'impression que le fait de devoir être prudent était aussi lié au fait que j'étais étranger", a-t-il déclaré.

Le fabricant de logiciels de conduite autonome FDTech, également basé à Chemnitz, a également perdu des travailleurs à cause de la xénophobie, a déclaré son directeur général Karsten Schulze.

"Oui, nous avons un problème de xénophobie ici. Mais ce problème ne se limite pas à la Saxe ou à Chemnitz, il existe dans toute l'Allemagne. Et d'ailleurs, dans toute l'Europe aussi", a-t-il ajouté.

L'économie allemande s'est contractée de 0,3 % en 2023, ce qui représente la plus faible performance mondiale parmi les grands pays.

Une enquête menée en 2022 et 2023 par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a montré que si l'Allemagne reste très attractive pour les travailleurs étrangers, la discrimination est un problème.

En suivant les carrières de 30 000 personnes hautement qualifiées qui souhaitaient venir en Allemagne en tant que travailleurs migrants depuis août 2022, l'enquête a révélé que les personnes qui s'étaient déjà installées en Allemagne subissaient davantage de discriminations que celles qui se trouvaient encore à l'étranger.

Deniz Ates, 30 ans, basé à Essen, dirige l'agence de recrutement Who Moves qui se concentre sur les travailleurs étrangers des technologies de l'information. Il a déclaré avoir remarqué pour la première fois lors d'un événement en Inde à la fin de l'année dernière que les gens s'inquiétaient de l'ambiance politique en Allemagne, certains déclarant que le pays n'était plus une option pour eux.

Le facteur le plus important pour décider où postuler à un emploi est le suivant : "Est-ce que je me sens en sécurité ? Est-ce que je me sens en sécurité ? Est-ce que je me sens le bienvenu ?" a déclaré M. Ates.

Romy Kumar, avocat basé à New Delhi, a déclaré qu'il avait suspendu ses efforts pour s'installer en Europe, où il passe plusieurs mois par an, en raison de la montée de la xénophobie.

"Cela limite votre capacité à prendre des risques et à sauter dans le prochain avion pour aller là-bas et monter quelque chose", a-t-il déclaré. "C'est pourquoi j'y vais doucement et j'essaie d'évaluer où cela va me mener.

Le porte-parole de la ville de Chemnitz, M. Nowak, a déclaré que la ville avait augmenté les fonds alloués à la lutte contre le racisme et aux projets en faveur de la démocratie depuis 2018 et qu'elle souhaitait profiter de son rôle de capitale européenne de la culture en 2025 pour activer le "milieu silencieux", en s'attaquant de front au problème du racisme.

Les partis d'extrême droite ont déclaré qu'ils protesteraient contre cette initiative. L'un d'entre eux, Pro Chemnitz, a suggéré que la ville devienne plutôt la "capitale de l'émigration".

"Nous en avons assez du type de culture qui a inondé l'Allemagne depuis 2015 - il vous suffit de visiter le centre-ville", a déclaré le parti dans un message sur Telegram. Le parti n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.