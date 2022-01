Les vents contraires macro et techniques s'accumulent pour le bitcoin

Le plus important d'entre eux, le bitcoin, n'a pas réussi à se maintenir au-dessus de la barre des 50 000 dollars depuis son effondrement du 4 décembre et a perdu 12 % cette année.

Loin d'être la couverture contre l'inflation ou l'actif alternatif non corrélé qu'il était parfois présenté comme, le bitcoin a souffert de manière disproportionnée, perdant 40 % depuis son pic de novembre, alors que la Réserve fédérale et les autres grandes banques centrales ont exposé leurs plans pour augmenter les taux et supprimer les mesures de relance monétaire.

"Il y a plus de corrélation que certains ne le souhaitent entre le secteur des crypto-monnaies et les marchés plus traditionnels", a déclaré Jack McDonald, directeur général de Standard Custody, une entreprise qui gère des solutions de garde d'actifs numériques pour les investisseurs institutionnels.

Justin D'Anethan, un analyste des cryptomonnaies basé à Hong Kong, souligne que le ratio de levier - qui suit l'intérêt ouvert sur les places de négociation de cryptomonnaies par rapport aux réserves de bitcoins - a augmenté malgré la liquidation des avoirs en bitcoins, ce qui pourrait être le signe de l'accumulation de positions courtes sur la monnaie.

Les investisseurs se sont mis à privilégier les "puts" même dans les options, a-t-il noté.

Sur la plateforme d'analyse CryptoQuant, le ratio d'effet de levier du bitcoin sur les échanges est passé à 0,22, contre 0,15 il y a un mois.

La capitalisation du marché du bitcoin est tombée à environ 793 milliards de dollars, selon la plateforme de crypto-monnaie CoinGecko. Elle a perdu environ 93 milliards de dollars depuis le début de l'année.

L'indice bitcoin Fear & Greed de la plateforme de données cryptographiques Coinglass a touché la semaine dernière son plus bas niveau depuis juillet 2021, lorsque le prix du bitcoin s'échangeait à 30 000 dollars. Les contrats à terme sur le bitcoin sur le CME ont vu les volumes enregistrer la plus forte baisse mensuelle de 77,4% à 11 milliards de dollars en décembre, a déclaré vendredi le chercheur CryptoCompare.

Les analystes Dalvir Mandara et Bilal Hafeez du cabinet de recherche Macro Hive ont souligné que les sorties de fonds négociés en cryptomonnaies et la rentabilité réduite des bitcoins entrants étaient des raisons d'être pessimistes.

Pourtant, parmi un panorama d'indicateurs, ils ont souligné le ralentissement de la croissance de l'intérêt ouvert pour le bitcoin comme suggérant une hésitation parmi les investisseurs et un taux de financement positif pour les contrats à terme perpétuels comme un signe que les traders sont toujours prêts à payer, bien que des montants faibles, pour conserver leurs longs bitcoins.

Même si les actions liées aux cryptomonnaies ont largement reflété la chute des prix des actifs numériques, quelques actions ont réussi à progresser en annonçant de nouvelles entreprises et de nouvelles propositions.

Les actions du mème stock GameStop Corp ont bondi de 7% vendredi sur des plans pour lancer une division pour développer un marché pour les NFT et établir des partenariats de cryptomonnaies.

La société d'infrastructure de blockchain BTCS a bondi de plus de 44 % le 5 janvier après avoir annoncé qu'elle proposerait des dividendes en bitcoins, appelés bividends, à ses actionnaires qui choisissent d'opter pour cette solution.