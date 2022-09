Meta annonce avoir démantelé des réseaux en Chine et en Russie qui menaient des campagnes d'influence secrètes liées à la politique américaine et à la guerre en Ukraine, dont un réseau russe de 60 sites Web qui se faisait passer pour des organisations de presse européennes légitimes et ciblait l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Ukraine et le Royaume-Uni.

