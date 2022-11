Marketmind : L'IPC attire l'attention, la crypto s'effondre

Tous les regards se tournent vers les derniers chiffres de l'inflation américaine, mais toutes les langues s'agitent sur le krach de la crypto.

L'instantané des prix à la consommation américains d'octobre arrive à un moment un peu plus nerveux pour les marchés qu'il y a quelques jours. Non seulement l'effondrement de FTX a déclenché des turbulences dans l'univers de la crypto, mais le licenciement par Meta Inc. de 13 % de ses effectifs a remis en lumière les perspectives technologiques et économiques.

Depuis plus d'une semaine, le marché des taux américains est à l'aise avec un taux final implicite supérieur à 5 %, qui devrait être atteint au milieu de l'année prochaine. Une inflation rigide pourrait pousser ces attentes encore plus haut, mais jusqu'à quel point la Fed pourra-t-elle vraiment resserrer ses taux sans frapper l'économie ?

Les économistes s'attendent à ce que les lectures mensuelles et annuelles de base baissent par rapport à septembre, et que le taux annuel global tombe de 8,2 % à 8,0 %. Il s'agirait du taux le plus bas depuis février.

Alors que les prévisions de taux terminaux ont atteint un plateau depuis le début du mois, les rendements du Trésor sont restés dans une fourchette assez large et le dollar s'est détendu depuis son récent pic de 20 ans. Peut-être que les traders macroéconomiques préparent le terrain pour un mouvement.

Entre-temps, les mouvements ont été nombreux sur d'autres marchés. Le bitcoin a plongé de 10 % mardi et de 12 % mercredi pour atteindre son plus bas niveau depuis deux ans, sous les 16 500 dollars. Jeudi, cela fera un an jour pour jour que le bitcoin a atteint son pic historique de 69 000 $. Ce n'est pas un anniversaire particulièrement heureux.

L'effondrement de la crypto pourrait-il se répercuter sur la technologie ? Le réseau de participations et d'investissements entre la crypto et la tech est obscur, mais réel.

L'action Tesla a atteint son plus bas niveau en deux ans mercredi, et l'ETF ARKK Innovation de Cathie Wood a atteint son plus bas niveau en cinq ans, soit une baisse de 80 % par rapport à son sommet de l'année dernière. Les actions de Meta ont peut-être bondi lorsque les investisseurs ont applaudi les 11 000 suppressions d'emplois, mais des licenciements de cette ampleur constituent un avertissement clair pour le secteur.

Les marchés commencent peut-être à s'agiter. Pour la première fois en un mois, l'indice de peur VIX a augmenté deux jours de suite.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés jeudi :

L'inflation américaine (octobre)

Discours de Waller, Harker, Logan, Daly, George et Williams de la Fed.

Compte courant de l'Allemagne (septembre)