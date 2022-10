Marketmind : Les technologies fondent, le dollar rebondit

Une semaine brutale pour les valeurs technologiques dans le monde entier s'est encore aggravée vendredi, Amazon devenant la dernière méga-capitalisation à plonger, soulignant les craintes de récession et alimentant les spéculations selon lesquelles le resserrement des banques centrales a touché une corde sensible et pourrait bientôt s'atténuer.

Les actions du plus grand détaillant en ligne du monde se sont effondrées de 15 % après la cloche jeudi, après que la société a prévu un ralentissement de la croissance des ventes pour la saison des fêtes, décevant Wall street et avertissant que les consommateurs et les entreprises avaient moins d'argent à dépenser.

Bien qu'Apple ait réussi de justesse à éviter la trappe du marché avec des résultats plus apaisants, la chute d'Amazon a été le dernier coup porté à un secteur martelé cette semaine par des mises à jour inquiétantes sur l'impact de l'inflation, des hausses de taux et de la récession imminente.

L'action Meta s'est effondrée de près de 25 % jeudi et en Chine, les actions technologiques de Hong Kong ont été décimées cette semaine en raison des craintes concernant l'orientation politique du nouveau cabinet de Pékin.

Tout cela soulève quelques questions sur le prix auquel Elon Musk a finalement accepté d'acheter Twitter. Musk a pris possession de Twitter jeudi en fin de journée, licenciant immédiatement les cadres supérieurs mais ne donnant que peu de clarté sur la manière de réaliser les grandes ambitions qu'il a décrites pour la plateforme de médias sociaux.

Les résultats d'Exxon et d'autres sociétés pétrolières plus tard dans la journée de vendredi devraient être bien plus solides que ceux de Big Tech - mais les rumeurs d'impôts exceptionnels dans le monde entier pourraient limiter toute positivité du marché.

Les principales bourses et les contrats à terme du S&P500 étaient tous en baisse d'environ 1 %.

Les inquiétudes du monde des affaires concernant un ralentissement économique n'ont fait qu'alimenter les rumeurs selon lesquelles la Réserve fédérale américaine ralentira sa campagne de resserrement après une quatrième hausse consécutive des taux de 75 points de base la semaine prochaine.

Mais le dollar s'est repris vendredi, car d'autres banques centrales ont cherché à faire plus qu'égaler toute inclinaison plus facile de la Fed. Les regards se tournent vers une autre mise à jour de l'inflation américaine plus tard, avec des chiffres de croissance et d'inflation européens surprenants à la hausse.

La Banque du Japon a maintenu des taux d'intérêt ultra bas et a conservé son orientation dovish, cimentant son statut d'exception parmi les banques centrales mondiales qui resserrent leur politique monétaire.

Bien qu'ils aient été poussés à la hausse vendredi par les nouvelles de l'inflation, les marchés obligataires européens ont eu une attitude dovish après le doublement, jeudi, des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne à 1,5 %. Les sondages de la BCE, les craintes croissantes concernant la demande et la baisse des prix de l'énergie ce mois-ci ont fait baisser le "taux final" implicite de la BCE l'année prochaine de 3 % à 2,75 %.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard vendredi :

* Indice des prix PCE, revenu personnel et consommation de septembre aux États-Unis. Dallas Fed Trimmed Mean PCE Price Index for September, U.S. September pending home sales, University of Michigan October sentiment.

* L'Italie met aux enchères des obligations d'État

* Bénéfices des entreprises américaines : Exxon, Chevron, Nextera Energy, Abbvie, Colgate Palmolive, WW Grainger, Newell Brands, DaVita, Charter Communications, Church & Dwight.

Graphique : Tech Wreck - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/xmpjkgbxlvr/One.PNG

Graphique : Twitter augmente après l'achat de Musk -Graphique : Alerte à la Fed -Graphique : Colombes et faucons -