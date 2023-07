Meta Platforms : La valeur du jour à Wall Street - Meta impressionne

Parmi les sociétés ayant dévoilé leurs résultats trimestriels depuis hier, Meta est l'une de celles ayant fait la plus grosse impression. L'action de la maison-mère de Facebook bondit ainsi de 6,88% à 319,10 dollars, retrouvant ses niveaux de février 2022. Quelques jours plus tard, le titre s'était effondré en Bourse à la suite de la présentation de perspectives décevantes en raison de la féroce concurrence de TikTok. Depuis le début de l'année, Meta opère un redressement spectaculaire auquel sa performance du deuxième trimestre en est la dernière preuve en date.



Le propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp a enregistré au deuxième trimestre un bénéfice net en hausse de 16% à 7,79 milliards de dollars, soit 2,98 dollars par action. Les analystes interrogés par Bloomberg visait en moyenne 2,92 dollars Le chiffre d'affaires a progressé de 11% à 32 milliards de dollars contre un consensus de 31,1 milliards de dollars. La marge opérationnelle est restée stable à 29%.



En vue du trimestre en cours, la firme californienne prévoit un chiffre d'affaires compris entre 32 milliards de dollars et 34,5 milliards de dollars, dépassant également les attentes du marché : 31,30 milliards de dollars.



Lors de la conférence de presse avec les analystes, le directeur général et fondateur, Mark Zuckerberg, a indiqué que 75% des annonceurs diffusaient de la publicité sur Reels : des vidéos de courte durée qui ressemblent à ce que les utilisateurs voient sur le site concurrent TikTok. Reels évolue désormais sur une tendance de revenus de plus de 10 milliards de dollars en rythme annuel contre 3 milliards de dollars cet automne.



Meta Platforms prévoit que ses dépenses totales pour 2023 seront de l'ordre de 88 à 91 milliards de dollars, en hausse par rapport à sa fourchette précédente de 86 à 90 milliards de dollars, en raison des frais juridiques enregistrés au deuxième trimestre 2023.



" Ces prévisions comprennent environ 4 milliards de dollars de frais de restructuration liés à la consolidation des sites et aux indemnités de licenciement et autres frais de personnel ", a précisé la société.



Cette dernière s'attend à ce que les pertes d'exploitation de Reality Labs, qui regroupe les produits, les logiciels et les contenus liés à la réalité augmentée et virtuelle, augmentent d'une année sur l'autre en 2023. Entre avril et juin, elles se sont élevées à 3,74 milliards de dollars.



Pour 2024, Meta Platforms anticipe une nouvelle hausse de ses investissements et de ses dépenses opérationnelles.