Meta Platforms accepte de retarder la clôture de l'opération Within en raison de la contestation des États-Unis.

La Federal Trade Commission avait intenté une action en justice visant à empêcher la transaction en juillet, et avait demandé à un juge de la cour fédérale de San Francisco une ordonnance restrictive temporaire empêchant les sociétés de conclure la transaction.

Dans un dépôt conjoint au tribunal jeudi, Meta a accepté de ne pas conclure l'accord avant 23h59 le 31 décembre ou jusqu'au premier jour ouvrable après que le juge ait décidé si l'affaire peut être poursuivie.

La FTC, qui a voté à 3 contre 2 sur l'opportunité d'intenter une action en justice, a qualifié Facebook de "mastodonte mondial de la technologie", notant sa propriété d'applications populaires telles que Instagram, Messenger et WhatsApp, et a déclaré que sa "campagne de conquête de la RV" a commencé en 2014 lorsqu'elle a acquis Oculus, un fabricant de casques de RV.

Facebook, qui a accepté d'acheter Within en octobre 2021 pour une somme non divulguée, a déclaré lors du dépôt de la plainte que l'affaire de la FTC était "basée sur l'idéologie et la spéculation, et non sur des preuves."

La FTC a fait valoir dans sa plainte que l'acquisition prévue était un moyen pour Meta de dominer la réalité virtuelle.

Meta possède déjà le casque VR le plus vendu, le Quest 2, et contrôle un Meta Quest Store avec des centaines d'applications. Within, fondée en 2014, crée du contenu original pour la réalité virtuelle. Elle se décrit comme "la première destination pour la réalité virtuelle cinématographique".