Meta, propriétaire de Facebook, et TikTok, entreprise chinoise, ont restreint un nombre record de posts et de comptes de médias sociaux en Malaisie au cours des six premiers mois de 2023, selon les données publiées par les entreprises, alors que les demandes de retrait de contenu émanant du gouvernement ont augmenté.

L'administration du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, qui a pris le pouvoir en novembre 2022 sur un programme réformiste, a été accusée de revenir sur ses promesses de protéger la liberté d'expression, alors que les contenus en ligne ont fait l'objet d'une surveillance accrue au cours des derniers mois.

Le gouvernement a nié les allégations d'étouffement de la dissidence en ligne, affirmant qu'il voulait freiner les messages provocateurs qui touchent à la race, à la religion et à la royauté.

Entre janvier et juin de cette année, Meta a interdit à environ 3 100 pages et posts sur ses plateformes Facebook et Instagram d'être vus par les utilisateurs en Malaisie parce qu'ils auraient violé les lois locales, selon les données publiées dans le rapport de transparence semestriel de l'entreprise ce mois-ci.

Ce chiffre est six fois supérieur à celui du semestre précédent et le plus élevé depuis que l'entreprise a commencé à signaler les restrictions de contenu en Malaisie en 2017.

Meta a déclaré qu'entre juillet 2022 et juin 2023, elle a restreint l'accès à plus de 3 500 éléments en réponse aux rapports du régulateur des communications de la Malaisie et d'autres agences gouvernementales.

Le contenu comprenait des critiques du gouvernement et des posts qui auraient violé les lois sur les jeux d'argent illégaux, les discours de haine, les contenus divisant sur le plan racial ou religieux, l'intimidation et les escroqueries financières, selon le rapport de Meta.

Dans un rapport similaire publié le mois dernier, la plateforme de vidéos courtes TikTok a déclaré avoir reçu 340 demandes du gouvernement malaisien pour supprimer ou restreindre le contenu entre janvier et juin 2023, ce qui a affecté 890 messages et comptes.

TikTok a supprimé ou restreint 815 d'entre eux pour avoir violé les lois locales ou les directives communautaires de la plateforme - le nombre le plus élevé sur une période de six mois depuis qu'il a commencé à signaler les demandes de la Malaisie en 2019, ont montré les données. Il s'agit du triple du nombre de suppressions effectuées par TikTok au cours du second semestre 2022.

La Malaisie a fait plus de demandes pour restreindre le contenu sur TikTok que tout autre gouvernement en Asie du Sud-Est, ont montré les données. Meta n'a pas publié le nombre total de demandes gouvernementales qu'elle a reçues pour des restrictions de contenu.

Le gouvernement malaisien n'a pas répondu à une demande de commentaire sur ces données. Le ministre des communications, Fahmi Fadzil, a déclaré cette semaine que l'autorité de régulation des communications donnait souvent suite aux plaintes des utilisateurs ordinaires, niant ainsi les allégations selon lesquelles il aurait demandé à l'agence de supprimer les messages le critiquant sur les médias sociaux.

La race et la religion sont des questions sensibles en Malaisie, où la population est majoritairement musulmane et d'origine malaise, mais où il existe d'importantes minorités ethniques chinoises et indiennes. Elle dispose également de lois interdisant les remarques séditieuses ou les insultes à l'encontre de sa monarchie.

En octobre, M. Fahmi a déclaré que TikTok n'avait pas fait assez pour limiter les contenus diffamatoires ou trompeurs sur sa plateforme et l'a accusé de ne pas respecter certaines lois locales. TikTok a déclaré qu'il prendrait des mesures proactives pour résoudre les problèmes soulevés.

Le gouvernement a également menacé d'intenter une action en justice contre Meta pour ne pas avoir agi contre les contenus "indésirables", mais il a abandonné ce projet après des réunions avec l'entreprise.

Le groupe de défense de la liberté d'expression Article 19 a dénoncé la suppression des messages critiques à l'égard du gouvernement et s'est dit préoccupé par la multiplication des demandes de restriction de contenu, mettant en garde contre le risque d'étouffer la liberté d'expression légitime.

"Il n'est jamais admissible d'interdire l'expression uniquement parce qu'elle émet un avis critique sur des questions sociales, des personnalités publiques ou des institutions gouvernementales", a déclaré Nalini Elumalai, responsable du programme Malaisie de l'association. (Reportage de Rozanna Latiff et Danial Azhar ; Rédaction de Jamie Freed)