Meta et d'autres dégringolent après les heures d'ouverture alors que les résultats indiquent une économie faible.

Meta Platforms a chuté de plus de 3 % après que le propriétaire de Facebook a affiché sa toute première baisse trimestrielle de revenus et a publié des prévisions sombres, faisant écho à l'avertissement lancé la semaine dernière par son rival ad tech Snap.

Qualcomm a chuté de plus de 2 % après avoir proposé des prévisions de revenus pour le quatrième trimestre fiscal qui n'ont pas répondu aux attentes des analystes, alors que le fabricant de puces pour téléphones mobiles s'apprête à faire face à des conditions économiques difficiles et à un ralentissement de la demande de smartphones.

ServiceNow a chuté de 6 % après que le vendeur de logiciels d'entreprise a réduit ses prévisions de revenus d'abonnement, en raison de la hausse du dollar. Le poids lourd des logiciels en nuage, Salesforce, a perdu plus de 2 % après le rapport de ServiceNow.

La multitude de rapports trimestriels publiés mercredi en fin de journée est survenue après que le Nasdaq a augmenté de 4 % pour afficher son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis avril 2020.

La plupart des gains du Nasdaq sont venus après que la Réserve fédérale américaine a augmenté les taux d'intérêt de 75 points de base, comme prévu. Certains investisseurs ont considéré les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, comme signalant que la lutte de la Fed pour dompter des décennies d'inflation élevée pourrait être terminée d'ici la fin de l'année.

Les données attendues jeudi montreront l'ampleur de la croissance - ou de la contraction - de l'économie américaine au cours du trimestre de juin.

Toujours après la cloche, Best Buy a chuté de 2 % après que le détaillant de produits électroniques ait annoncé une baisse plus importante que prévu de ses ventes annuelles, ce qui montre que les consommateurs ressentent la pression de l'inflation et des taux d'intérêt plus élevés, et qu'ils réduisent leurs dépenses en articles discrétionnaires tels que les ordinateurs et les téléviseurs.

Teladoc Health, la cinquième plus grande participation de l'ETF Ark Innovation de l'investisseuse vedette Cathie Wood, s'est effondrée de 20 % après que la société de soins de santé virtuels a annoncé une perte trimestrielle de 3,1 milliards de dollars, dont la quasi-totalité provient de la dépréciation de la valeur de son fonds commercial. Cela se compare à une perte de 133 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente.