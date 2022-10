Meta lance des outils logiciels d'IA pour faciliter le passage entre les puces Nvidia et AMD

Meta Platforms Inc, société mère de Facebook, a déclaré lundi qu'elle avait lancé un nouvel ensemble d'outils logiciels gratuits pour les applications d'intelligence artificielle qui pourraient permettre aux développeurs de passer plus facilement d'une puce sous-jacente à l'autre.

La nouvelle plateforme d'IA open-source de Meta est basée sur un cadre d'apprentissage automatique open-source appelé PyTorch, et peut aider le code à s'exécuter jusqu'à 12 fois plus vite sur la puce phare A100 de Nvidia Corp ou jusqu'à quatre fois plus vite sur la puce MI250 d'Advanced Micro Devices Inc.

Mais tout aussi importante que l'augmentation de la vitesse est la flexibilité que le logiciel peut fournir, a déclaré Meta dans un billet de blog.

Le logiciel est devenu un champ de bataille clé pour les fabricants de puces qui cherchent à construire un écosystème de développeurs pour utiliser leurs puces. La plate-forme CUDA de Nvidia a été la plus populaire jusqu'à présent pour les travaux d'intelligence artificielle.

Cependant, une fois que les développeurs ont adapté leur code aux puces Nvidia, il est difficile de l'exécuter sur les unités de traitement graphique, ou GPU, des concurrents de Nvidia comme AMD. Meta a déclaré que le logiciel est conçu pour passer facilement d'une puce à l'autre sans être verrouillé.

"La prise en charge unifiée des GPU donne aux développeurs d'apprentissage profond un plus grand choix de fournisseurs de matériel avec des coûts de migration minimes", a déclaré Meta dans son billet de blog.

Nvidia et AMD n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le logiciel de Meta est conçu pour les travaux d'IA appelés inférence, c'est-à-dire lorsque les algorithmes d'apprentissage automatique qui ont été formés auparavant sur d'énormes quantités de données sont appelés à faire des jugements rapides, comme décider si une photographie représente un chat ou un chien.

"C'est un effort logiciel qui est multiplateforme. Et cela témoigne de l'importance du logiciel, en particulier pour le déploiement de réseaux neuronaux dans l'apprentissage automatique pour l'inférence", a déclaré David Kanter, l'un des fondateurs de MLCommons, un groupe indépendant qui mesure la vitesse de l'IA.

Kanter a ajouté que cette nouvelle plateforme Meta AI serait "bonne pour le choix des clients". (Reportage de Jane Lanhee Lee et Stephen Nellis ; montage de Jonathan Oatis)