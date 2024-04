San Francisco (awp/afp) - Meta (Facebook, Instagram) assure que Meta AI, son assistant d'intelligence artificielle (IA) générative, est désormais plus performant grâce à la nouvelle version de son modèle de langage Llama 3, dévoilé jeudi pour faire concurrence aux autres géants de la tech.

"Nous pensons que Meta AI est désormais l'assistant d'intelligence artificielle le plus intelligent que vous puissiez utiliser en accès libre", a déclaré Mark Zuckerberg, le patron du leader mondial des réseaux sociaux, dans une vidéo sur Instagram.

Les entreprises technologiques sont engagées depuis plus d'un an dans une course effrénée au développement et déploiement de l'IA générative (production de textes, images, et autres contenus, sur simple requête en langage courant).

En tête, OpenAI, qui a lancé cette nouvelle vague technologique avec ChatGPT, son principal investisseur Microsoft, et son concurrent Google, rivalisent à coup de robots conversationnels ("chatbots") et autres assistants virtuels pour aider les humains à faire des recherches en ligne, à créer des contenus ou encore éduquer leurs enfants.

Grâce à Llama 3, Meta AI est censé donner de meilleurs réponses aux requêtes des utilisateurs, générer des images plus rapidement ("en temps réel, c'est assez dingue!", a commenté Mark Zuckerberg). Il aura accès à des informations récentes via Google et Bing, le moteur de recherche de Microsoft.

L'assistant présenté pour la première fois en septembre va aussi être plus facile à utiliser sur toutes les applications (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger), sur un site web dédié (meta.ai) et avec les lunettes connectées Ray-Ban Meta.

Le groupe californien a dû investir massivement pour rattraper son retard sur ses voisins dans ce domaine, et a adopté une stratégie différente: son modèle de langage est "open source" (accès libre au code de programmation) pour les entreprises et chercheurs.

Cet accès libre permet, selon Meta, de démocratiser cette technologie puissante et aussi de diminuer les risques liés à son utilisation.

Le groupe a présenté jeudi deux premières versions de LLama 3, une à 8 milliards de paramètres et l'autre à 70 milliards de paramètres. Les "paramètres" correspondent aux variables d'un modèle d'IA et permettent de les comparer en termes de taille et de capacités.

afp/rp