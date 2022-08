Meta prévoit plus de fonctionnalités payantes pour Facebook et Instagram - The Verge

La société n'a toujours pas l'intention de laisser les utilisateurs payer pour désactiver les publicités et elle s'est engagée à développer l'activité publicitaire, a déclaré John Hegeman, responsable des publicités et des produits commerciaux de Meta, dans une interview accordée à The Verge. https://bit.ly/3TH3uHU

La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Hegeman a refusé de donner des détails sur les fonctionnalités payantes envisagées, selon le rapport.

Cette décision mettrait Meta sur la même voie que des sociétés telles que Snap Inc et Twitter Inc qui ont lancé des niveaux payants pour débloquer des fonctionnalités supplémentaires.

Le mois dernier, Meta a enregistré sa toute première baisse trimestrielle de revenus, les craintes de récession et la pression de la concurrence ayant entraîné une baisse des ventes de publicités.

Le groupe, appelé New Monetization Experiences, sera dirigé par Pratiti Raychoudhury, qui était auparavant responsable de la recherche chez Meta, selon le rapport.