Meta, propriétaire de Facebook, déclare qu'il envisage des mesures pour freiner la désinformation du gouvernement russe.

"Nous révisons constamment nos politiques en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain et nous examinons actuellement activement des mesures supplémentaires pour lutter contre la désinformation et les canulars provenant des pages du gouvernement russe", a déclaré le président des affaires mondiales de Meta, Nick Clegg, lors d'un appel avec les journalistes.

La Russie s'est battue contre les grandes entreprises technologiques pour contrôler les flux d'informations en ligne après son invasion de l'Ukraine le 24 février, que Moscou appelle une "opération militaire spéciale". Elle a interdit Facebook et Instagram, et a étranglé Twitter en ralentissant son service. Twitter a déclaré cette semaine qu'il n'amplifierait pas et ne recommanderait pas les comptes du gouvernement russe aux utilisateurs.

Dans son premier rapport trimestriel sur les menaces adverses, Meta a déclaré que des acteurs liés à des gouvernements de Russie et de Biélorussie s'étaient livrés à du cyberespionnage et à des opérations secrètes d'influence en ligne, y compris une opération d'influence liée au KGB biélorusse.

Meta a déclaré qu'il y avait eu d'autres tentatives continues de réseaux qu'elle avait précédemment perturbés, y compris de nouveaux efforts de l'acteur de la menace Ghostwriter pour pirater les comptes Facebook de dizaines de membres de l'armée ukrainienne.

Meta a déclaré dans le rapport qu'elle avait également supprimé un réseau d'environ 200 comptes exploités depuis la Russie qui se coordonnaient pour signaler faussement des personnes, principalement en Ukraine et en Russie, pour des violations telles que des discours de haine ou des brimades.

Les signalements massifs étaient principalement coordonnés dans un groupe Facebook sur le thème de la cuisine qui comptait environ 50 membres lorsque Meta l'a supprimé en mars.

Meta a déclaré avoir également supprimé des dizaines de milliers de comptes, pages et groupes qui tentaient d'utiliser la guerre en Ukraine pour escroquer les utilisateurs et gagner de l'argent en conduisant les gens vers des sites Web remplis de publicités ou en leur vendant des marchandises. Meta a déclaré que les spammeurs du monde entier avaient utilisé des tactiques telles que la diffusion de vidéos de jeux en direct ou le transfert de contenu populaire, y compris les vidéos d'autres personnes en Ukraine, pour faire croire qu'ils partageaient des mises à jour en direct de la crise.

Meta a détaillé d'autres démantèlements, notamment la suppression de deux opérations de cyberespionnage en Iran, une campagne d'influence au Brésil qui se faisait passer pour des activistes environnementaux défendant la déforestation en Amazonie, et un réseau aux Philippines qui s'attribuait le mérite de faire tomber et de défigurer des sites Web d'information.