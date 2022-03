Meta, propriétaire de Facebook, met en veilleuse son projet de construction d'un centre de données aux Pays-Bas.

Cette décision intervient une semaine après que le Sénat néerlandais a adopté une motion demandant au gouvernement du Premier ministre Mark Rutte "d'utiliser ses pouvoirs" pour bloquer temporairement la construction du site dans la ville septentrionale de Zeewolde, à 50 km à l'est d'Amsterdam.

"Compte tenu des circonstances actuelles, nous avons décidé de mettre en pause nos efforts de développement à Zeewolde", a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué.

En décembre, la ville avait approuvé les plans de construction de la plus grande installation de ce type aux Pays-Bas, à partir de laquelle Facebook, Instagram et WhatsApp serviraient les utilisateurs de toute l'Europe.

Elle utiliserait 1,38 gigawattheure (GWh) d'électricité et couvrirait 166 hectares (410 acres) de terres agricoles. Elle devait fonctionner à l'énergie verte et créer 400 emplois permanents.

Il a toutefois suscité l'opposition de certains défenseurs de l'environnement qui ne veulent pas que l'offre limitée d'énergie durable produite aux Pays-Bas soit utilisée par une multinationale. Certains résidents de Zeewolde ont déclaré qu'ils avaient le sentiment que leur voix n'avait pas été entendue dans le processus d'autorisation.

La motion du Sénat a demandé au gouvernement de retarder la construction jusqu'à ce qu'une politique gouvernementale sur les centres de données ait été convenue.

"Après avoir été invité en 2019 par le gouvernement local, provincial et national à envisager un investissement dans un centre de données aux Pays-Bas et à Zeewolde en particulier, Meta a envisagé un partenariat solide qui apporterait des emplois et des avantages communautaires à la région", a déclaré le porte-parole.

La société a laissé la porte ouverte au redémarrage du projet, affirmant qu'elle continuerait à coopérer avec la municipalité sur ce qu'il convient de faire ensuite.