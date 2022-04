Meta supprime des comptes Facebook pour lutter contre la désinformation avant le scrutin aux Philippines

Les inquiétudes concernant les discours haineux en ligne se sont accrues alors que les candidats et les partisans se tournent de plus en plus vers les médias sociaux pour l'élection du 9 mai, avec en toile de fond la pandémie de coronavirus qui perturbe les méthodes de campagne traditionnelles.

Le mois dernier, les candidats à la présidence du pays avaient insisté sur la nécessité de tenir les sociétés de médias sociaux responsables de la diffusion de fausses informations.

Meta a déclaré dans un billet de blog mercredi que les annonceurs aux Philippines devront compléter son processus d'autorisation des publicités et inclure des avertissements "Payé par" sur les publicités concernant les élections, la politique et certaines catégories de questions sociales.

La démarche de Meta intervient après qu'elle ait modifié le mois dernier sa position en Ukraine, autorisant temporairement les appels à la violence, et qu'elle ait restreint sa politique de modération du contenu pour interdire les appels à la mort d'un chef d'État.

(Cette histoire est corrigée pour supprimer la référence à la NPA des Philippines en relation avec les comptes suspendus).