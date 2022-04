Meta teste la vente d'objets virtuels dans le métavers

San Francisco (awp/afp) - Meta (Facebook, Instagram) va donner la possibilité à des créateurs de contenus de vendre des objets virtuels aux utilisateurs de Horizon Worlds, sa principale plateforme dans le métavers, d'après un communiqué publié lundi.

"Quelqu'un peut par exemple fabriquer et vendre des accessoires pour un 'monde' portant sur la mode ou proposer un accès payant à une autre partie d'un 'monde'", a expliqué le groupe californien.

Le métavers, présenté par Meta et d'autres sociétés comme l'avenir d'internet, consiste en un ensemble d'univers parallèles, accessibles principalement via des plateformes en réalités augmentée et virtuelle.

Il existe déjà de façon minimaliste sous forme de jeux vidéo (Minecraft, Fortnite, Roblox) et de plateformes sociales (Horizon Worlds, VRChat), où des personnes se retrouvent non seulement pour jouer, mais aussi pour interagir et participer à des événements.

Meta, dont les revenus dépendent de façon écrasante de la publicité ciblée à grande échelle, s'est donné comme mission de contribuer largement à l'émergence du métavers et prend ainsi position dans la prochaine bataille pour l'attention du public.

Le géant des réseaux sociaux cherche donc à attirer des créateurs de contenus susceptibles d'attirer à leur tour de nouveaux utilisateurs.

Il avait déjà créé en octobre un fonds de 10 millions de dollars pour les créateurs sur Horizon, où plus de 10'000 "mondes" différents existent déjà, selon l'entreprise.

"Nous lançons un test aujourd'hui avec une poignée de créateurs pour avoir leur retour sur expérience, mais ces outils représentent des avancées vers notre vision de long terme pour le métavers, où les créateurs pourront gagner leur vie et où les gens pourront acheter des biens, services et expériences numériques", a précisé Meta.

La société compte aussi tester des bonus pour les créateurs qui atteignent certains objectifs - comme de "construire des mondes où les utilisateurs passent le plus de temps".

Ces bonus "ne feront pas l'objet de frais et seront intégralement versés aux créateurs", a indiqué Meta, contrairement aux revenus des objets virtuels, sujets à commission.

Horizon Worlds compte plus de 300'000 utilisateurs aux Etats-Unis et au Canada, d'après un article du site spécialisé The Verge paru en février.

afp/buc