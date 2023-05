Meta va tester un outil publicitaire utilisant l'IA générative

par Katie Paul et Sheila Dang

NEW YORK, 11 mai (Reuters) - Meta, la maison mère de Facebook, a annoncé jeudi qu'elle commencerait à tester un outil publicitaire utilisant l'intelligence artificielle (IA).

Cet outil, capable de créer des images ou des textes, sera tout d'abord expérimenté par un petit groupe d'annonceurs sélectionnés, a annoncé le groupe, sans fournir plus de détails.

D'autres annonceurs pourront, à partir du mois de juillet, essayer l'outil, et intégrer certaines de ses fonctionnalités à des produits publicitaires plus tard dans l'année, a indiqué Meta. (Reportage Katie Paul et Sheila Dang; version française Camille Raynaud)