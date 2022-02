Publicis parie sur une nouvelle croissance en 2022 après une augmentation de la publicité numérique.

La société française a déclaré que la croissance avait été alimentée par ses activités numériques et axées sur les données, Sapient et Epsilon, et qu'elle prévoyait de maintenir la marge opérationnelle record de 17,5% de cette année et un flux de trésorerie de 1,4 milliard d'euros (1,58 milliard de dollars) en 2022.

Publicis a affiché une croissance organique de 10% pour atteindre 10,49 milliards d'euros de revenus l'an dernier, battant les 9,1% prévus par les analystes dans un consensus fourni par l'entreprise. Les prévisions du groupe pour 2022 ont également atterri au-dessus de l'estimation de 3% des analystes.

Après avoir dépensé quelque 300 millions d'euros l'an dernier, Publicis prévoit de doubler son budget d'acquisitions pour atteindre 600 millions d'euros, en cherchant à acheter des entreprises de taille moyenne spécialisées dans les nouveaux médias numériques et les données de première main.

Le directeur général Arthur Sadoun a déclaré que l'acquisition d'Epsilon en 2019, qui a accès à sa propre base de données sur les consommateurs, avait aidé Publicis à naviguer dans un changement global des tendances publicitaires, alors que Google cherche à éliminer progressivement l'utilisation de cookies de suivi tiers.

"Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire à nos clients qu'avec notre solution, ils ne sont plus dépendants des cookies", a déclaré Sadoun aux journalistes lors d'un appel.

Les régulateurs sont très attentifs aux projets de Google, qui ont suscité la crainte des annonceurs que leur suppression les rende plus dépendants de l'achat de publicités auprès de Google et de Facebook en raison de leurs vastes bases de données d'utilisateurs.

Sadoun a ajouté que le secteur automobile - qui représente 16% du chiffre d'affaires de Publicis et a été durement touché par des pénuries de composants - avait réduit moins de dépenses publicitaires que prévu et bénéficié de données permettant de prévoir la demande des consommateurs.

Il a proposé un dividende pour 2021 de 2,40 euros par action et annoncé une prime salariale pour ses employés.

(1 $ = 0,8843 euros)