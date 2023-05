Rapport spécial : Des dizaines de bébés meurent dans un orphelinat alors que la guerre au Soudan fait des ravages à Khartoum

Des vagues de décès se sont ensuite produites. Il y avait les nourrissons logés dans les étages supérieurs de l'orphelinat public, connu sous le nom de Mygoma. Faute de personnel suffisant pour s'occuper d'eux, ils ont succombé à une malnutrition et une déshydratation sévères, a indiqué le médecin. Il y avait aussi les nouveau-nés déjà fragiles de sa clinique médicale au rez-de-chaussée, dont certains sont morts après avoir développé une forte fièvre.

"Ils avaient besoin d'être nourris toutes les trois heures. Il n'y avait personne", a déclaré Mme Abdullah, qui s'est exprimée par téléphone depuis l'orphelinat, les cris des bébés gémissants étant audibles en arrière-plan. "Nous avons essayé d'administrer une thérapie intraveineuse, mais la plupart du temps, nous n'avons pas pu sauver les enfants.

Le nombre de décès quotidiens est passé à deux, trois, quatre et plus, selon Abdullah. Au moins 50 enfants - dont au moins deux douzaines de bébés - sont morts à l'orphelinat au cours des six semaines qui se sont écoulées depuis que la guerre a éclaté à la mi-avril, selon Abdullah. Parmi eux, au moins 13 bébés sont morts le vendredi 26 mai.

Un haut responsable de l'orphelinat a confirmé ces chiffres et un chirurgien qui a travaillé bénévolement dans l'établissement pendant la guerre a déclaré qu'il y avait eu au moins plusieurs dizaines de décès d'orphelins. Tous deux ont précisé qu'il s'agissait principalement de nouveau-nés et d'enfants de moins d'un an. Tous trois ont cité la malnutrition, la déshydratation et les infections comme causes principales.

D'autres décès sont survenus au cours du week-end dernier. Reuters a examiné sept certificats de décès datés de samedi ou dimanche et communiqués par Heba Abdullah, une orpheline devenue aide-soignante. Tous citaient l'insuffisance circulatoire comme cause du décès et tous, sauf un, mentionnaient également la fièvre, la malnutrition ou la septicémie comme causes contributives.

Les scènes de bébés morts dans leur berceau ont été "terrifiantes", a déclaré Mme Abdullah. "C'est très douloureux.

Reuters s'est entretenu avec huit autres personnes qui ont visité l'orphelinat depuis le début de la guerre ou qui ont été en contact avec d'autres visiteurs. Toutes ont déclaré que les conditions de vie s'étaient gravement détériorées et que le nombre de décès avait grimpé en flèche.

Parmi elles, Siddig Frini, directeur général du ministère du développement social de l'État de Khartoum, qui supervise les centres de soins, y compris le budget, le personnel et les fournitures. Il a reconnu l'augmentation du nombre de décès à Mygoma, l'attribuant principalement au manque de personnel et aux coupures de courant récurrentes causées par les combats. En l'absence de ventilateurs de plafond et d'air conditionné en état de marche, les chambres deviennent étouffantes sous le climat brûlant du mois de mai à Khartoum, et le manque d'électricité rend la stérilisation des équipements difficile.

Frini et la directrice de l'orphelinat, Zeinab Jouda, ont renvoyé les questions sur le nombre total de morts à Abdullah, le chef médical de Mygoma. Zeinab Jouda a déclaré être au courant de plus de 40 décès, expliquant à Reuters que les combats avaient éloigné les soignants - connus sous le nom de nounous - et les autres membres du personnel dans les premiers jours de la guerre. Vendredi 26 mai, elle a indiqué que des discussions étaient en cours sur l'évacuation des orphelins hors de Khartoum.

Mohammed Abdel Rahman, directeur des opérations d'urgence au ministère soudanais de la santé, a déclaré qu'une équipe enquêtait sur ce qui se passait à Mygoma et qu'elle publierait les résultats une fois qu'elle les aurait obtenus.

La zone reste dangereuse. À la fin de la semaine dernière, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont touché le district où se trouve Mygoma, selon Abdullah, le médecin, et deux autres personnes. Suite à une explosion dans un bâtiment voisin, des bébés ont dû être évacués de l'une des chambres de l'orphelinat, a déclaré Heba Abdullah, l'aide-soignante.

VICTIMES INVISIBLES D'UNE GUERRE PLUS VASTE

Les bébés morts de Mygoma font partie des victimes invisibles de la guerre au Soudan, le troisième pays d'Afrique par sa superficie. Selon les Nations unies, les combats ont fait plus de 700 morts, des milliers de blessés et au moins 1,3 million de personnes déplacées à l'intérieur du Soudan ou dans les pays voisins.

Le nombre réel de morts est probablement plus élevé. La plupart des services de santé et des services gouvernementaux qui auraient pu comptabiliser les décès à Khartoum, où les combats ont été les plus intenses, ont cessé de fonctionner. Le ministère soudanais de la santé a enregistré séparément des centaines de décès dans la ville d'El Geneina, dans la région du Darfour, où la violence a également éclaté.

La guerre a éclaté à Khartoum le 15 avril entre le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et le commandant paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF) Mohamed Hamdan Dagalo, connu sous le nom de Hemedti. Les deux hommes s'étaient préparés à signer une nouvelle transition politique vers des élections sous un gouvernement civil. Ensemble, ils avaient renversé un gouvernement civil lors d'un coup d'État en octobre 2021.

Le 20 mai, les deux parties ont signé un accord de cessez-le-feu de sept jours pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Cet accord a apporté un peu de répit dans les combats intenses qui se déroulaient dans la capitale soudanaise, mais peu d'augmentation de l'aide.

Les représentants de l'armée et de RSF n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le Soudan, qui compte environ 49 millions d'habitants, est l'un des pays les plus pauvres du monde. Les combats ont mis à rude épreuve ses infrastructures de santé et autres, notamment les hôpitaux et les aéroports. Près de 16 millions de personnes avaient besoin d'une aide humanitaire avant le début de la guerre. Selon les Nations unies, ce chiffre est passé à 25 millions. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus des deux tiers des hôpitaux situés dans les zones de combat sont hors service.

Emad Abdel Moneim, directeur général d'al-Dayat, la plus grande maternité du Soudan, a déclaré que le personnel de l'hôpital avait dû déménager à la fin du mois d'avril en raison de la guerre. Il précise que le personnel a déplacé un grand nombre de patients, mais a dû en laisser certains sur place : ceux qui étaient sous respirateur ou en couveuse. Pour les évacuer, il aurait fallu des ambulances bien équipées, qui n'étaient pas disponibles. Il a précisé qu'environ neuf bébés étaient morts, en plus d'un nombre indéterminé d'adultes dans l'unité de soins intensifs. Deux autres sources ont confirmé que certains patients avaient été laissés sur place, mais n'ont pas fait état de décès.

Interrogé sur les décès survenus à la maternité, Abdel Rahman, le responsable du ministère national de la santé, a déclaré qu'il n'en avait pas connaissance et qu'il doutait que des patients aient été laissés sur place, mais il a refusé de s'étendre sur le sujet.

Selon Radwan Ali Nouri, soignant, un centre de soins pour personnes âgées à Khartoum a également enregistré des décès, ce qui souligne les conséquences sanitaires pour les Soudanais de tous âges. Selon lui, cinq des résidents âgés du centre al-Daw Hajoj sont morts à cause de la faim et du manque de soins. Nouri a partagé une photo de ce qu'il a dit être le corps couvert d'un résident décédé ce matin-là.

M. Frini, responsable du développement social de l'État de Khartoum, a déclaré que les décès signalés au centre de soins pour personnes âgées se situaient dans le "taux normal" et a nié que des résidents soient morts de faim.

Selon Attia Abdullah, secrétaire général du Syndicat des médecins soudanais, le nombre de personnes décédées dans les violences ne représente qu'une fraction de celles qui succombent à des maladies. "La situation sanitaire se détériore de jour en jour", a-t-il déclaré.

ENFANTS ABANDONNÉS

Officiellement appelé The Orphan's Care Centre, Mygoma, l'orphelinat est installé dans un bâtiment de trois étages dans le centre de Khartoum. Il se trouve à proximité des combats. Selon le personnel et les bénévoles, les balles pleuvent sur le bâtiment. Les premiers jours, les bébés dormaient à même le sol, loin des fenêtres, selon un médecin.

Fondé en 1961, Mygoma accueille généralement des centaines de bébés par an, selon l'organisation caritative Médecins sans frontières (MSF), qui a apporté son soutien. Le fait d'avoir un enfant en dehors du mariage est stigmatisé au Soudan, pays majoritairement musulman.

Même avant le conflit, Mygoma était en difficulté. Elle abritait environ 400 enfants de moins de cinq ans, dont de nombreux bébés. Les orphelins vivent dans des locaux exigus : Il y a en moyenne 25 enfants par chambre et les bébés sont souvent couchés à deux ou trois par berceau, selon le responsable de l'orphelinat et les infirmières de MSF qui ont travaillé à Mygoma l'année dernière. Les enfants arrivent souvent en mauvaise santé.

L'orphelinat a connu des pics de décès au fil des ans. Selon MSF, il a été hanté par des problèmes d'hygiène, des travailleurs sous-payés, des pénuries de personnel et un manque de financement pour les traitements hospitaliers.

Le taux de mortalité à Mygoma a atteint environ 75 % en 2003, selon MSF, qui est intervenu pour aider l'orphelinat cette année-là. En 2007, les autorités ont déclaré à Reuters que 77 enfants étaient morts à Mygoma en septembre, ce qu'une organisation caritative travaillant avec l'orphelinat à l'époque a attribué à l'arrivée massive de bébés en état de faiblesse.

MSF dit être intervenue à nouveau de 2021 à 2022, après que le nombre moyen de décès ait atteint environ 12 par mois, en apportant un soutien financier supplémentaire pour rémunérer les soignants et envoyer les enfants malades à l'hôpital. Le bilan a baissé d'environ la moitié en temps utile, selon MSF.

Lorsque la guerre a éclaté, la plupart des employés des orphelinats sont restés chez eux. Mygoma manquait tellement de personnel qu'il n'y avait qu'une vingtaine de nounous pour environ 400 enfants, selon Doaa Ibrahim, un médecin de l'orphelinat. Cela représente un ratio de 1 pour 20. Normalement, le ratio est d'environ un pour cinq, selon elle et d'autres personnes.

"J'ai travaillé comme nounou, infirmière et médecin, nourrissant un bébé, donnant des antibiotiques à certains, changeant les couches pour d'autres", a déclaré le Dr Ibrahim. Lorsqu'elle a pu se reposer, elle ne savait pas "combien de personnes j'allais trouver mortes à mon réveil".

Ibrahim a déclaré qu'elle s'est rapidement effondrée d'épuisement et de fièvre et qu'elle a dû quitter Mygoma quatre jours après le début de la guerre. Elle a ajouté : "Que Dieu nous pardonne si nous n'avons pas fait de notre mieux".

'PERDRE DES BÉBÉS TOUS LES JOURS'

L'orphelinat a accueilli de plus en plus d'enfants, ce qui n'a fait qu'aggraver la situation. Au cours de la première semaine de la guerre, deux centres de soins ont envoyé des dizaines de filles et de garçons plus âgés à Mygoma, et les hôpitaux ont renvoyé une dizaine de bébés que le personnel médical de l'orphelinat avait envoyés pour traitement, selon le Dr Abdullah.

Abdullah Adam, chirurgien, s'est porté volontaire à l'orphelinat pendant les cinq premières semaines de la guerre. Au cours de la première semaine, le Dr Adam a lancé un appel en ligne pour que les gens viennent aider à nourrir les bébés. Quelques volontaires ont répondu à l'appel, mais aucun n'était pédiatre.

Tant que les combats se poursuivront, les fournitures manqueront et le personnel aura du mal à revenir de peur d'être pris dans les tirs croisés, a déclaré le Dr Adam. Alors qu'il parlait à Reuters le 10 mai, il a tendu son téléphone pour capter le bruit des bombardements.

"Tout Khartoum est une zone militaire et personne n'ose bouger", a-t-il déclaré.

Le responsable de l'orphelinat et le docteur Ibrahim ont déclaré que les enfants restaient sans soins suffisants, avec des couches souillées, ce qui les rendait vulnérables aux éruptions cutanées, aux infections et à la fièvre. Le stress des enfants est aggravé par la chaleur brutale de Khartoum, qui a parfois atteint 43 degrés Celsius (110 degrés Fahrenheit) ce mois-ci.

"Nous perdons des bébés tous les jours", peut-on lire dans un message posté le 16 mai sur Facebook par Hadhreen, une organisation non gouvernementale qui aide à collecter des dons pour Mygoma afin de payer le personnel et les fournitures. "Entre 6 et 18 mois. Mêmes symptômes. Forte fièvre. Après quatre heures, les âmes innocentes s'en vont vers Dieu qui est plus généreux que chacun d'entre nous".

Dans une pièce située près des portes de l'orphelinat, les petits corps des morts sont lavés et enveloppés dans un tissu blanc, expliquent le responsable de l'orphelinat et le docteur Ibrahim.

Même après la mort, la guerre poursuit les enfants. Les orphelins étaient auparavant enterrés dans un cimetière situé à l'ouest de Mygoma, mais il est devenu trop dangereux de s'y rendre, selon Marine Alneel, qui s'est portée volontaire à Mygoma ces dernières semaines. Le personnel a commencé à utiliser un autre lieu d'enterrement, au nord-est, selon le responsable de l'orphelinat.

L'acheminement des corps à cet endroit est également devenu dangereux, a déclaré le Dr Abdullah, jointe par téléphone jeudi. Elle a précisé qu'un jour plus tôt, deux bébés décédés avaient été enterrés sur une place de la ville, à proximité de l'orphelinat. Il en va de même pour six civils tués dans des bombardements à proximité, a ajouté le médecin.

"La situation devient très mauvaise ici", a-t-elle déclaré.