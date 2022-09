Se réveiller en criant : Comment les coups de couteau ont brisé de petites communautés canadiennes

Deux intrus étaient entrés par la fenêtre de leur maison sur la nation crie de James Smith vers le lever du soleil, a déclaré Arcand à Reuters mercredi. Lorsqu'un neveu, Dayson Burns, 13 ans, a ouvert la porte de la chambre, ils l'ont poignardé dans le cou.

Deux garçons plus jeunes, âgés de 9 et 11 ans, se sont recroquevillés dans la mêlée qui a suivi, laissant leur mère Bonnie Burns, 48 ans, et leur frère aîné Gregory Burns, 28 ans, morts dans la cour extérieure. Une femme qui a répondu à l'appel à l'aide de Burns a également été tuée. Dayson a survécu.

"Ces deux jeunes garçons se sont réveillés en criant", a déclaré à la presse plus tôt mercredi Arcand, chef du conseil tribal de Saskatoon.

La série de coups de couteau a fait 10 morts et 18 blessés. Elle s'est déroulée sur 13 sites dans les deux petites communautés de la nation crie de James Smith et de Weldon, dans la région rurale de la Saskatchewan.

Les attaques sont parmi les plus meurtrières de l'histoire moderne du Canada et ont ébranlé un pays peu habitué aux actes de violence de masse. La police a déclaré que certaines des victimes semblent avoir été ciblées, tandis que d'autres ont été apparemment choisies au hasard.

Mardi matin, Brian, le mari de Burns, a publié sur Facebook qu'il ne pouvait même pas rentrer chez lui pour prendre ses affaires : il y avait trop de sang à l'intérieur de la maison.

Reuters n'a pas pu confirmer cette information de manière indépendante.

La police a identifié deux frères, Damien et Myles Sanderson, comme suspects, et a inculpé les hommes de trois chefs d'accusation de meurtre au premier degré, d'un chef d'accusation de tentative de meurtre et d'un chef d'accusation d'entrée par effraction en relation avec les attaques du week-end.

Damien a été retrouvé mort lundi avec des blessures qui, selon la police, n'étaient pas auto-infligées. Son frère Myles est entré en détresse médicale après son arrestation mercredi et a été déclaré mort à l'hôpital, selon la police.

La violence de dimanche a soulevé des questions sur la prévention de la violence, des traumatismes et de la toxicomanie, ainsi que sur le maintien de l'ordre dans les communautés éloignées et autochtones qui sont souvent marginalisées.

Plus de 90 minutes se sont écoulées entre les premiers appels à la police et la première alerte lancée par la Gendarmerie royale du Canada dimanche matin. La police n'a pas répondu aux questions sur ce laps de temps mercredi.

ANTÉCÉDENTS CRIMINELS

Myles Sanderson avait un long casier judiciaire - des condamnations pour 59 infractions, dont un peu moins de la moitié pour ne pas avoir respecté les conditions ou ne pas s'être présenté aux rendez-vous, selon les documents de libération conditionnelle examinés par Reuters. Il a également été reconnu coupable de voies de fait graves et d'agression contre un agent de police, entre autres.

Un mandat d'arrêt avait été lancé contre Myles Sanderson depuis mai, lorsqu'il a omis de prendre contact avec son agent de libération conditionnelle. La police de Saskatoon n'a pas voulu dire quelles mesures avaient été prises pour l'appréhender.

Les détenus fédéraux sont admissibles à la libération d'office après avoir purgé les deux tiers de leur peine. Il s'agit d'une libération présumée par la loi, bien qu'elle puisse être révoquée en cas d'infraction ou si l'on estime qu'une personne présente un risque excessif pour le public. En 2021-22, seulement 0,8 % des personnes en libération d'office l'ont vu révoquée en raison d'une récidive violente, selon les données de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Le ministre de la Sécurité publique du Canada, Marco Mendicino, a déclaré cette semaine que la Commission des libérations conditionnelles réexaminait la décision de libérer Sanderson - un examen que le bureau de Mendicino a déclaré que la commission avait initié.

La Commission des libérations conditionnelles a libéré Myles Sanderson en février malgré les objections de son surveillant communautaire des libérations conditionnelles, décidant qu'il ne présenterait pas "un risque excessif pour la société s'il était libéré", selon les documents de libération conditionnelle.

Sa libération d'office avait été suspendue l'automne dernier parce qu'il avait menti sur le fait qu'il vivait avec son ex-conjoint, montrent les documents.

En avril 2018, Sanderson a poignardé deux personnes avec une fourchette, puis a battu un homme jusqu'à ce qu'il perde connaissance dans un fossé, peut-on lire dans ses documents de libération conditionnelle.

L'enfance de Sanderson a été marquée par des abus physiques, de la violence domestique et de l'instabilité, peut-on lire dans les documents.

Il a commencé à boire de l'alcool et à fumer de la marijuana à 12 ans, de la cocaïne à 14 ans et de la méthamphétamine en cristaux pendant une période de trois mois à la fin de la vingtaine. La consommation de substances psychoactives lui a fait "perdre (son) esprit", selon les documents de libération conditionnelle, ajoutant qu'il peut être "facilement en colère lorsqu'il est ivre".