Take Five : Un budget britannique et des problèmes au pays de la cryptographie

Le chaos règne dans le cryptoland alors que les problèmes de la bourse de cryptomonnaies FTX résonnent, tandis que les dernières données sur les États-Unis et la Chine arrivent au moment où l'espoir d'un pic des taux d'intérêt grandit.

Voici un aperçu de la semaine à venir sur les marchés par Elizabeth Howcroft, Tom Wilson, Amanda Cooper et Mike Dolan à Londres, Vidya Ranganathan à Singapour et Ira Iosebashvili à New York.

1/ LE JOUR DU BUDGET, ENFIN

Le moment que les traders de la livre sterling attendaient est presque arrivé. Le 17 novembre, le ministre des finances Jeremy Hunt dévoile le plan fiscal du gouvernement.

Le mini-budget de septembre de son prédécesseur Kwasi Kwarteng a mis la livre à genoux et a forcé la Banque d'Angleterre à intervenir pour endiguer une déroute sur le marché obligataire.

Depuis, M. Hunt a supprimé la plus grande partie de ce plan et a signalé qu'environ 60 milliards de livres (68,70 milliards de dollars) d'augmentations d'impôts et de réductions de dépenses étaient prévus pour combler le trou béant dans les finances publiques.

Les marchés britanniques ont récupéré la plupart des maxi-pertes du mini-budget, mais les perspectives sont sombres. L'économie est confrontée à sa plus longue récession depuis un siècle, alors que la crise du coût de la vie fait rage.

Les derniers chiffres de l'inflation et de l'emploi sont également au calendrier. L'inflation a atteint le chiffre vertigineux de 10,1 % en septembre et il y a peu de raisons d'espérer un répit.

Graphique : Les gilts britanniques se redressent après la déroute budgétaire de septembre -

2/ CHAOS CRYPTOGRAPHIQUE

Le monde des crypto-monnaies a été plongé dans un nouveau chaos à la suite de l'effondrement de FTX. Dès jeudi, la principale bourse était au bord de la faillite et les utilisateurs ne pouvaient plus retirer leurs fonds.

Une proposition d'accord de sauvetage de la part de la bourse rivale Binance a échoué mercredi, envoyant la cryptomonnaie la plus importante, le bitcoin, sous les 16 000 $ pour la première fois depuis la fin de 2020.

Les investisseurs en crypto-monnaies sont en état de choc - le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, était considéré par beaucoup comme "l'enfant-vedette" du secteur. Les investisseurs attendent maintenant de voir si FTX peut être sauvé et l'étendue de la contagion au sein des marchés crypto, qui ont déjà pris une raclée cette année alors que les banques centrales inversent la politique monétaire de l'ère des pandémies.

Graphique : Pain in crypto land -

3/ THE IT CROWD

Cette année, le plongeon des actions des grandes entreprises technologiques ne semble pas près de s'arrêter, en raison de l'érosion des revenus réels des consommateurs, des craintes de récession et d'une réévaluation due à l'envolée des taux d'intérêt qui ramène leurs revenus futurs au prix d'aujourd'hui.

Après les avertissements sur la publicité en ligne et les services de streaming qui ont émaillé la saison des résultats du troisième trimestre, des licenciements massifs apparaissent maintenant. Meta Platforms vient d'annoncer qu'elle allait supprimer plus de 11 000 emplois, soit 13 % de ses effectifs.

C'est l'une des plus importantes suppressions d'emplois de cette année et elle fait suite à d'autres entreprises technologiques, notamment Twitter, propriété d'Elon Musk, Microsoft et Snap. Les grandes banques aussi commencent à réduire leurs effectifs.

Les marchés surveillent de près pour voir si d'autres suivent - et tentent d'évaluer s'il s'agit simplement d'un repli par rapport à des niveaux de personnel trop exubérants et faussés par la pandémie, ou de l'extrémité fine du coin qui aggrave toute récession à venir. Les banques centrales seront également surveillées comme des faucons.

Graphique : Tech dans le rouge Tech dans le rouge -

Mercredi, les ventes au détail d'octobre aux États-Unis devraient donner aux marchés une idée de l'état des consommateurs à l'approche de la période clé des achats de Noël.

Et n'oubliez pas que la Réserve fédérale a l'intention de relever les taux d'intérêt pour contenir l'inflation galopante, même si cela signifie une compression de la consommation dans le processus.

Les données de septembre ont montré une mesure des ventes au détail sous-jacentes en hausse grâce à de fortes augmentations de salaires et à l'épargne, même si le chiffre plus large est resté inchangé. Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à une augmentation de 0,8 % pour octobre.

Les adeptes de la bonne nouvelle et de la mauvaise nouvelle verraient probablement dans un chiffre élevé la preuve que la Fed a encore du travail à faire pour refroidir l'économie. Cette perspective n'est pas de nature à réjouir les marchés malmenés par les attentes d'un nouveau resserrement de la politique monétaire cette année.

Graphique : Les ventes au détail aux États-Unis sont restées stables en septembre -

5/ ACHETEZ LA RUMEUR

Les actions chinoises célèbrent l'assouplissement par Pékin de certaines de ses règles draconiennes en matière de COVID, notamment la réduction de deux jours des quarantaines pour les contacts étroits des personnes infectées et pour les voyageurs entrants. Cet assouplissement intervient alors que le nombre de cas sur le continent n'a jamais été aussi élevé depuis six mois et que certaines grandes villes sont à nouveau fermées.

Les prochaines données rappelleront brutalement les conséquences de la politique stricte du COVID : les ventes au détail sont en baisse, la production industrielle a été affectée par les mesures de confinement strictes prises pendant le 20e Congrès du Parti le mois dernier, et les ventes immobilières sont en déclin prolongé.

La vision du verre à moitié plein voit des pousses vertes dans les promesses faites par les autorités sur la croissance et espère un soutien politique plus important. L'un des tests sera de savoir si la banque centrale chinoise renouvellera un énorme trillion de yuans de prêts à moyen terme aux banques, arrivant à échéance mardi.

Graphique : La réalité de la Chine La réalité de la Chine -