Taubira "envisage" une candidature à la présidentielle

PARIS (Reuters) - L'ex-ministre de la Justice Christiane Taubira a annoncé vendredi envisager une candidature à l'élection présidentielle française d'avril prochain, une initiative critiquée par l'écologiste Yannick Jadot tandis que la socialiste Anne Hidalgo proposait un débat à l'ensemble des candidats de gauche.

L'annonce de l'ex-députée de Guyane intervient alors que toutes les enquêtes d'opinion sur les intentions de vote donnent la gauche éliminée dès le premier tour.

"Il y a des candidatures de personnes de grande valeur, pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié. Mais je constate l'impasse", a déclaré Christiane Taubira dans une vidéo diffusée sur Facebook. "J'ai toujours dit que je prendrais mes responsabilités; pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française."

Assurant qu'elle ne serait pas "une candidate de plus, elle a donné "rendez-vous à la mi-janvier", sans plus de précision.

La candidate soutenue par le Parti socialiste (PS), Anne Hidalgo, qui avait lancé le 8 décembre un appel à l'organisation d'une primaire vite rejeté par ses principaux rivaux à gauche, a jugé que la démarche de Christiane Taubira validait son idée d'"un vote organisé, un vote qui soit précédé par, évidemment, un certain nombre de débats".

"Débattons devant nos concitoyens, assumons ensemble de venir présenter nos propositions pour faire émerger, je l'espère, les convergences mais aussi, bien sûr, de montrer les différences", a-t-elle plaidé lors d'une conférence de presse.

De son côté, l'écologiste Yannick Jadot, déjà vainqueur d'un scrutin interne à EELV, a de nouveau exclu de "retourner dans une primaire".

"Attention à ne pas détourner l'attention des Françaises et des Français de nos propositions pour résoudre des candidatures qui sont dans l'impasse, qui sont en difficulté, et qui essaient de trouver une porte de sortie avec un pseudo-débat démocratique", a-t-il dit.

L'initiative de la "primaire populaire", lancée par des militants de gauche en vue de "désigner la personnalité la plus à même de porter les valeurs écologiques, démocratiques et sociales et de rassembler autour d'elle", revendique à ce jour près de 300.000 inscriptions en vue d'un scrutin en ligne prévu du 27 au 30 janvier.

Christiane Taubira, qui est âgée de 69 ans, avait été candidate du Parti radical de gauche (PRG) à l'élection présidentielle de 2002, lors de laquelle elle avait obtenu 2,32% des suffrages exprimés au premier tour.

Devenue ministre de la Justice après l'élection de François Hollande à l'Elysée en 2012, elle a notamment piloté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Elle est depuis restée l'une des personnalités de gauche les plus populaires dans l'opinion française.

Selon une récente enquête de l'institut Odoxa, elle est jugée, à gauche, "la plus compétente, convaincante et proche des Français". Elle a toutefois été critiquée pour avoir refusé d'appeler les Guyanais à se vacciner contre le COVID-19.

