Tokyo dans le rouge après la déroute de la tech américaine

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo était en légère baisse après la chute des valeurs technologiques à Wall Street la veille face aux résultats décevants de Google et Microsoft, tandis que les investisseurs guettaient les performances des grands groupes japonais.

L'indice vedette Nikkei reculait de 0,2% à 27.378,27 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix lâchait 0,48% à 1.909,05 points.

La faible croissance de Google et Microsoft, ainsi que les résultats en dessous des attentes de Meta (Facebook) ont fait chuter mercredi l'indice Nasdaq de la Bourse de New York, où le Dow Jones a toutefois été soutenu par la baisse des rendements obligataires.

"Alors qu'on entre dans la saison des résultats, il y a des attentes de fortes performances pour les entreprises japonaises", a commenté Takashi Ito de Nomura Securities, cité par l'agence Bloomberg.

"En plus du coup de pouce que représente le yen bas, la reprise de la production progresse principalement dans l'industrie manufacturière, et la probabilité de bonnes performances est plus élevée qu'aux Etats-Unis", a-t-il ajouté.

Du côté des valeurs

Les fabricants nippons d'équipements de bureau voyaient leurs titres descendre en flèche après l'annonce la veille de résultats trimestriels inférieures aux attentes du marché par Canon (-6,99% à 3.110 yens): Brother perdait 4,33% à 2.472 yens, Seiko Epson 5,02% à 1.983 yens et Ricoh 2,97% à 1.076 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen poursuivait sa remontée face au dollar: vers 01H00 GMT, un dollar s'échangeait pour 146,04 yens contre 146,37 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne valait 147,23 yens, contre 147,55 yens la veille, et un euro s'échangeait pour 1,0084 dollar contre 1,0081 dollar mercredi.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain progressait de 0,06% à 87,96 dollars vers 00H50 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord grapillait 0,1% à 95,79 dollars.

