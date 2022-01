Tunisie-Ghannouchi demande au président Saïed des informations sur l'arrestation d'un responsable d'Ennahda

TUNIS, 2 janvier (Reuters) - Rached Ghannouchi, le président du Parlement tunisien dont les travaux sont suspendus, a déclaré dimanche qu'il avait demandé au président Kaïs Saïed dans une lettre de révéler le lieu et l'état de santé de Noureddine Bhiri, un haut responsable du parti Ennahda, arrêté vendredi.

Des membres de la formation islamiste modérée ont déclaré que le député Noureddine Bhiri était en mauvaise santé et qu'ils avaient été informés qu'il n'avait pas été autorisé à prendre ses médicaments depuis son arrestation.

Des photos et des vidéos publiées sur Facebook par des membres et des partisans d'Ennahda montraient des personnes se rassemblant devant l'hôpital de Bizerte, un ville à plus de 70 km au nord de Tunis, affirmant que Noureddine Bhiri y avait été emmené.

Le ministère de l'Intérieur n'a pas confirmé l'arrestation de l'ancien ministre de la Justice, se contentant de dire que deux personnes avaient été assignées à résidence pour protéger la sécurité nationale.

Aucun responsable du gouvernement n'était disponible dans l'immédiat pour faire un commentaire.

Selon Ennahda, qui accuse Kaïs Saïed de coup d'État pour avoir gelé les travaux du Parlement et s'être arrogé l'ensemble des pouvoirs fin juillet, Noureddine Bhiri a été interpellé vendredi matin par des agents en civil. (Reportage Tarek Amara; rédigé par Ahmad Elhamy, version française Laetitia Volga)