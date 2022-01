Tunisie-La directrice de cabinet de Kaïs Saïed démissionne

TUNIS, 24 janvier (Reuters) - La directrice de cabinet du président tunisien Kaïs Saïed, Nadia Akacha, a annoncé lundi sa démission pour "différences d'opinion fondamentales" concernant les intérêts du pays.

Nadia Akacha était une proche conseillère du président tunisien depuis son accession au pouvoir en 2019, une position encore renforcée en juillet dernier, lorsque Kaïs Saïed a suspendu les travaux du Parlement avant de s'arroger l'intégralité des pouvoirs exécutifs, une initiative qualifiée de coup d'Etat par ses opposants.

"J'ai décidé de démissionner. Des différences d'opinion fondamentales sur les intérêts de la Tunisie sont apparues et je pense qu'il est de mon devoir de me retirer", a écrit Nadia Akacha sur son compte Facebook sans donner plus de détails.

Le palais présidentiel n'a pas confirmé officiellement ou commenté cette annonce dans l'immédiat.

Nadia Akacha était la plus proche et plus puissante conseillère de Kaïs Saïed et l'intermédiaire privilégiée pour s'entretenir avec lui, selon des membres du gouvernement tunisien, des diplomates étrangers et d'anciens membres du cabinet du président. (Reportage Tarek Amara, rédigé par Angus McDowall; version française Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)