Un habitant du Soudan tente de survivre alors que la nourriture vient à manquer

M. Dowelbait, âgé de 26 ans, a déclaré qu'il souhaitait quitter Bahri, une ville adjacente à Khartoum, pour trouver une zone plus sûre, mais qu'il ne pouvait pas le faire en raison de la pénurie de carburant, décrivant la région comme une "ville fantôme" depuis que les combats ont éclaté entre les ailes rivales de l'armée soudanaise.

"J'ai l'impression que (...) si nous ne mourrions pas à cause de balles réelles ou d'une bombe (...) nous pourrions mourir de faim et de soif", a déclaré mardi à Reuters via Zoom Dowelbait, analyste de données et professeur de physique à temps partiel.

"Les craintes m'entourent de toutes parts... Nous avons peur, mais nous essayons de nous accrocher et de survivre ici", a-t-il dit, ajoutant qu'il pouvait entendre le bruit des bombardements pendant qu'il parlait, malgré un cessez-le-feu de 72 heures annoncé lundi.

Au moins 459 personnes ont été tuées depuis que la lutte pour le pouvoir a éclaté entre l'armée soudanaise et un groupe paramilitaire connu sous le nom de Forces de soutien rapide.

Alors que les ambassades ferment et que les diplomates, les ressortissants étrangers et le personnel des Nations unies quittent le pays à bord de vols et de bus spéciaux, de nombreux Soudanais affirment qu'ils sont livrés à eux-mêmes.

Une vidéo publiée sur Facebook montre M. Dowelbait traversant des rues désertes alors qu'il est parti chercher de l'eau lundi. En arrière-plan, des colonnes de fumée noire s'élèvent dans le ciel.

Il a indiqué que les réserves de nourriture qu'il avait achetées au début de la crise étaient presque épuisées, et que les supermarchés et les magasins étaient fermés depuis le début des combats. "Les gens souffrent du manque de nourriture et d'eau", a-t-il déclaré.

"Nous attendons l'heure de la trêve pour sortir et apporter de l'eau", a-t-il ajouté, précisant que la station d'eau avait été touchée au deuxième jour des affrontements. L'approvisionnement en électricité a également été interrompu lorsque des câbles électriques ont été touchés par une bombe.

Le bureau humanitaire des Nations unies (OCHA) a déclaré que les pénuries de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant devenaient extrêmement graves, et que les prix des produits de base, y compris l'eau en bouteille, montaient en flèche.

M. Dowelbait a déclaré qu'environ sept maisons sur dix avaient été évacuées dans son quartier et que les rues étaient désertes à partir de 18 heures.

Dans d'autres parties de Bahri, il a déclaré que l'on pouvait voir des gens marcher, principalement à la recherche d'eau ou de nourriture.

"C'est une ville fantôme", a-t-il déclaré.

"C'est une ville, plus une cité.