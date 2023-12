Un juge kenyan a estimé jeudi que Meta, la société mère de Facebook, n'avait pas commis d'outrage au tribunal pour n'avoir pas payé des dizaines de modérateurs de contenu qu'un sous-traitant avait licenciés.

Le juge du travail Mathews Nduma Nderi a déclaré que Meta n'avait pas violé "délibérément et avec mépris" une décision de justice lui enjoignant de payer les salaires de centaines de modérateurs de contenu de Facebook.

"Ils ont fait plusieurs choses qu'ils pensaient être légales en essayant de gérer leur situation, mais nous n'avons pas trouvé que ce qu'ils ont fait équivalait à un outrage", a déclaré M. Nduma Nderi.

Cette année, 184 modérateurs ont poursuivi Meta et deux entrepreneurs, affirmant que leurs efforts de syndicalisation leur avaient coûté leur emploi dans l'une des entreprises, Sama.

Les plaignants ont affirmé qu'ils avaient ensuite été mis à l'index pour ne plus pouvoir postuler aux mêmes fonctions dans la seconde entreprise, Majorel, après que Facebook a changé de sous-traitant. Les négociations en vue d'un règlement à l'amiable ont échoué en octobre.

Un porte-parole de Meta s'est refusé à tout commentaire.

Sama a déclaré dans un communiqué qu'elle était satisfaite de la décision selon laquelle elle et Meta n'étaient pas coupables d'outrage au tribunal. "Le tribunal kenyan a une fois de plus affirmé sa volonté de voir cette affaire réglée à l'amiable, et nous restons ouverts et désireux de travailler directement avec les requérants pour trouver une solution à l'amiable", a ajouté la société.

M. Majorel n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Meta a déjà répondu aux allégations de mauvais environnement de travail au Kenya en affirmant qu'elle exige de ses partenaires qu'ils offrent les meilleures conditions de travail du secteur.

Sama a déclaré précédemment qu'elle avait toujours respecté la législation kenyane et fourni des services de santé mentale à ses employés. Majorel a déclaré qu'elle ne commentait pas les litiges en cours ou actifs.

M. Nderi a accepté la demande de l'avocat des plaignants, Merci Mutemi, de bénéficier d'un délai de 45 jours pour modifier la requête pour outrage au tribunal, et a déclaré qu'à moins que l'affaire ne soit résolue à l'amiable, elle serait traitée en priorité afin que le tribunal puisse en déterminer le bien-fondé.

L'association britannique Foxglove, qui soutient les plaignants, a déclaré qu'elle avait hâte que l'affaire soit jugée.

"Nous restons confiants dans l'ensemble de notre dossier, car nous avons obtenu gain de cause sur tous les points importants jusqu'à présent", a déclaré Martha Dark, directrice de Foxglove, dans un communiqué transmis à Reuters. "La décision la plus importante reste celle que nous avons obtenue en juin : Meta ne peut plus se cacher derrière des sous-traitants pour excuser l'exploitation et l'abus de ses modérateurs de contenu". (Reportage de Humphrey Malalo et Hereward Holland ; Rédaction de Hereward Holland ; Rédaction de Aaron Ross, Barbara Lewis et David Gregorio)