Un milliardaire australien spécialisé dans l'exploitation minière intente un procès à Facebook pour des publicités frauduleuses.

M. Forrest, l'homme le plus riche d'Australie et président de Fortescue Metals Group, a déclaré qu'il prenait cette mesure pour empêcher les gens de perdre de l'argent à cause d'escroqueries publicitaires de type "clickbait", comme celles qui utilisent son image pour promouvoir des cryptomonnaies.

L'action en justice déposée par Forrest devant la Magistrates Court d'Australie occidentale allègue que Facebook "n'a pas réussi à créer des contrôles ou une culture d'entreprise pour empêcher que ses systèmes soient utilisés pour commettre des crimes".

Elle allègue également que Facebook a fait preuve d'une imprudence criminelle en ne prenant pas de mesures suffisantes pour empêcher les criminels d'utiliser sa plateforme de médias sociaux pour envoyer des publicités frauduleuses afin d'escroquer les utilisateurs australiens.

Le procès intervient après que Forrest a déclaré avoir fait plusieurs demandes demandant à Facebook d'empêcher que son image soit utilisée pour promouvoir des plans d'investissement, y compris dans une lettre ouverte au chef de l'exécutif Mark Zuckerberg en novembre 2019.

Facebook, qui a changé son nom en Meta l'année dernière, a refusé de commenter le procès, mais a déclaré qu'en général, il a toujours adopté une "approche multiforme" pour empêcher l'apparition de telles publicités et a bloqué des annonceurs.

"Nous sommes déterminés à empêcher ces personnes d'accéder à notre plateforme", a déclaré un porte-parole de Meta dans un courriel.

Certaines publicités, qui ont utilisé l'image de Forrest et ont prétendu promouvoir des systèmes d'investissement en cryptomonnaies, sont apparues sur Facebook depuis mars 2019, selon la poursuite.

"Cette action est entreprise au nom de ces Australiens de tous les jours - les mamans et les papas, les grands-parents - qui travaillent toute leur vie pour rassembler leurs économies et pour s'assurer que ces économies ne sont pas escroquées par des escrocs", a déclaré Forrest dans un communiqué.

Selon la loi australienne, une poursuite privée d'une société étrangère pour des infractions présumées au Code pénal du Commonwealth nécessite le consentement du procureur général du pays.

"Le procureur général a donné son accord à la poursuite privée contre Facebook pour des infractions présumées en vertu de la sous-section 400.7(2) du Code pénal", a déclaré Steven Lewis, directeur du cabinet Mark O'Brien Legal, qui représentera Forrest dans cette affaire.

Le bureau de la procureure générale Michaelia Cash n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires.

Si Facebook est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 126 000 dollars australiens (90 000 dollars) pour chacun des trois chefs d'accusation, a déclaré Lewis.

Une première audience a été fixée au 28 mars, a déclaré Forrest.

En septembre de l'année dernière, Forrest a intenté une action civile distincte contre Facebook devant la Cour supérieure de Californie, comté de San Mateo.

Facebook a subi des pressions en Australie après avoir été en désaccord au départ avec une nouvelle loi qui l'oblige, ainsi que Google, à payer pour les liens vers le contenu des entreprises de médias.

(1 dollar = 1,4035 dollar australien)