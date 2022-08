Un panel de la Chambre des représentants demande des données sur les médias sociaux concernant les menaces proférées par le FBI après la recherche de Trump

Carolyn Maloney, présidente de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, et Stephen Lynch, président de la sous-commission de la sécurité nationale, ont exhorté les dirigeants à agir rapidement dans des lettres adressées à huit sociétés Internet, dont Meta Platforms Inc. parent de Facebook, Twitter Inc. et TikTok.

Ces demandes interviennent plus d'une semaine après qu'un homme de Columbus ait été abattu lors d'un face-à-face avec la police après avoir tenté de pénétrer dans un bâtiment du FBI dans l'Ohio. La semaine dernière, le FBI et le ministère américain de la sécurité intérieure ont alerté les forces de l'ordre d'une augmentation des menaces.

Les démocrates veulent savoir si l'augmentation des menaces en ligne est liée à ce qu'ils décrivent comme des "déclarations imprudentes" émises par Trump et les républicains condamnant la perquisition.

"Nous vous demandons instamment de prendre des mesures immédiates pour répondre à toutes les menaces de violence contre les forces de l'ordre qui apparaissent sur les plateformes de votre entreprise".

plateformes de votre entreprise", ont déclaré les législateurs dans les lettres.

Des lettres ont également été adressées à la plateforme Truth Social, soutenue par Trump, à Rumble, Gettr, Telegram et Gab.

En plus des informations sur la réponse des entreprises aux menaces en ligne, le panel de la Chambre a également demandé leurs plans pour minimiser la capacité des utilisateurs à inciter à la violence.

Les législateurs ont déclaré qu'ils envisageraient de proposer une législation visant à protéger les agents de police et à améliorer la coordination avec les agences fédérales.

Le FBI a fait l'objet de menaces en ligne depuis que ses agents ont fouillé la propriété de Trump à Mar-a-Lago la semaine dernière dans le cadre d'une enquête sur des documents retirés de la Maison Blanche lorsque Trump a quitté ses fonctions en janvier 2021. Les agents ont retiré 11 séries de documents classifiés de la station balnéaire de Palm Beach, dont certains étiquetés "top secret" pour les informations les plus sensibles de la sécurité nationale des États-Unis.