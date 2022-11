Un vétéran décoré de l'armée américaine est l'un des deux hommes qui ont abattu le tireur du Colorado

Le maire de Colorado Springs, John Suthers, a identifié les "deux héros" comme étant Rich Fierro et Thomas James. Suthers a déclaré lors d'une conférence de presse lundi qu'ils ont "sauvé beaucoup de vies" au Club Q de Colorado Springs samedi dernier.

Les officiels n'ont pas donné de détails sur les actions des hommes. Jess Fierro, l'épouse de Fierro, a déclaré lundi que son mari, un vétéran décoré de l'armée américaine en Afghanistan et en Irak et propriétaire d'une microbrasserie, a frappé le tireur avec le pistolet du suspect avant que lui et l'autre homme n'immobilisent le tireur après que cinq personnes aient été tuées et 17 blessées.

Parmi les morts figure le petit ami de la fille des Fierro, a déclaré Jess, l'épouse des Fierro, dans un message publié sur la page Facebook de la brasserie familiale.

Les Fierro célébraient l'anniversaire d'un ami au Club Q lorsque l'attaque a eu lieu, a déclaré Jess Fierro.

Raymond Green, le petit ami de sa fille Kassy, a été abattu et les deux meilleurs amis du couple ont été abattus de plusieurs balles, a-t-elle indiqué par SMS. La police de Colorado Springs a identifié un Raymond Green Vance parmi les morts.

À ce moment-là, Rich Fierro s'est précipité sur le tireur, l'a tiré au sol, puis a saisi le pistolet du tireur et l'a frappé avec, a déclaré Jess Fierro par SMS.

"Rich s'est blessé aux mains, aux genoux et à la cheville en appréhendant le tireur. Il était couvert de sang", a déclaré Jess Fierro.

L'Atrevida Beer Company des Fierro était fermée lundi alors que les membres de la famille se rassemblaient à leur domicile dans une banlieue tranquille de Colorado Springs pour faire leur deuil.

S'exprimant depuis le pas de sa porte, Jess Fierro a déclaré à Reuters que la violence avait déclenché le syndrome de stress post-traumatique de son mari.

Fierro a servi 14 ans dans l'armée et a été décoré de l'étoile de bronze à deux reprises alors qu'il servait en tant qu'officier d'artillerie de campagne pendant trois tours en Irak et un tour en Afghanistan, selon les dossiers de l'armée américaine.