VerSe, soutenu par Google, est valorisé à 5 milliards de dollars lors du dernier tour de table.

Le tour de financement a vu la participation de sociétés telles que l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, Luxor Capital et Sumeru Ventures.

VerSe a déclaré que l'investissement renforcera la plateforme de contenu en langue locale alimentée par l'IA dans toute sa famille d'applications, qui vise le prochain milliard d'internautes indiens.

Josh, qui compte plus de 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels, est en concurrence en Inde avec son rival Moj et Instagram Reels de Meta Platforms Inc, qui ont tous vu le jour depuis que le pays a bloqué le populaire TikTok en juin 2020 dans le cadre d'une crise frontalière avec la Chine.

L'espace des vidéos courtes a depuis attiré l'intérêt des investisseurs mondiaux pour des applications comblant ce vide.