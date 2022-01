Wall Street ouvre en hausse avec les résultats de sociétés

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les marchés d'actions étant soutenus principalement par les résultats d'entreprises et le rebond des valeurs technologiques.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 130,81 points, soit 0,37%, à 35.499,28 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,68% à 4.608,59 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,89%, soit 128,57 points, à 14 635,46.

Selon les données IBES de Refinitiv, les entreprises composant l'indice S&P-500 devraient afficher sur la période octobre-décembre un bénéfice en hausse de 23,1% sur un an.

La tendance positive à Wall Street est notamment entretenue par la publication des comptes financiers du quatrième trimestre d'UnitedHealth Group et Procter & Gamble, dont les titres gagnent respectivement 1,5% et 3,6%. Le premier a fait état d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, tandis que le second a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel.

Après les annonces mitigées la semaine dernière de J.P. Morgan Chase et Citigroup, Bank of America Corp (+3,6%) et Morgan Stanley (+3,4%) ont agréablement surpris les investisseurs mercredi avec leurs résultats et prévisions.

Les poids lourds des nouvelles technologies comme Microsoft, Alphabet, Tesla, Meta Platforms et Netflix s'octroient entre 0,2% et 1,7%. L'indice sectoriel progresse de 0,4%.

