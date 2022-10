Wall street baisse dans un contexte d'inflation et d'inquiétudes quant à la hausse des taux d'intérêt.

(Pour un blog en direct de Reuters sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

Les valeurs de croissance Megacap chutent face à la hausse des rendements

Les prix du pétrole aggravent les problèmes d'inflation après la réduction de la production de l'OPEP+.

Les demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis augmentent plus que prévu

Indices : Dow en baisse de 0,42%, S&P en baisse de 0,32%, Nasdaq plat

6 octobre (Reuters) - Les principaux indices de Wall street ont chuté jeudi en raison des inquiétudes concernant la persistance de l'inflation et le cycle agressif de hausse des taux de la Réserve fédérale, tandis que les actions de Tesla ont glissé en raison des inquiétudes concernant le financement du projet de rachat de Twitter par Elon Musk.

Avant de baisser, les marchés ont été brièvement réconfortés par des données montrant une augmentation des demandes hebdomadaires d'allocations de chômage, ce qui a renforcé les espoirs de la Fed d'y aller doucement avec ses hausses de taux rapides.

"Les inscriptions au chômage en soi ne signifient pas grand-chose ; le fait est que rien de tout cela n'est encore assez mauvais pour parler sérieusement d'un pivot de la Fed", a déclaré David Russell, vice-président de Market Intelligence chez TradeStation Group.

En outre, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que la banque centrale américaine est "assez loin" de pouvoir mettre en pause ses hausses agressives de taux d'intérêt.

Les données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a augmenté plus que prévu la semaine dernière, mais le marché du travail reste tendu même si la demande se refroidit dans un contexte de hausse des taux d'intérêt.

Ceci intervient un jour avant les chiffres mensuels très surveillés des emplois non agricoles de vendredi, qui aideront les investisseurs à évaluer le quantum des futures hausses de taux de la Fed.

Les marchés monétaires évaluent à plus de 85 % la probabilité d'une quatrième hausse consécutive des taux de 75 points de base lors de la réunion de la Fed en novembre.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a d'abord baissé avant d'atteindre un sommet d'une semaine, ce qui a pesé sur les valeurs de croissance sensibles aux taux, notamment Meta Platforms Inc, Amazon.com Inc et Nvidia Corp.

Tesla Inc a chuté de 0,5 % car Apollo Global Management Inc et Sixth Street Partners, qui avaient cherché à fournir un financement pour l'opération de 44 milliards de dollars de Musk sur Twitter, ne sont plus en pourparlers avec le milliardaire.

Alphabet Inc a légèrement augmenté de 0,77 % après le lancement des nouveaux téléphones de Google et de sa première smartwatch.

Les prix du pétrole ont maintenu leurs sommets de trois semaines après que la plus grande réduction de l'offre du groupe de nations OPEP+ depuis 2020, avant les embargos de l'Union européenne sur l'énergie russe, devrait resserrer l'offre mondiale de pétrole.

"Nous continuons à avoir la situation de grandes hausses lors des deux prochaines réunions au moins et un risque accru maintenant avec les prix de l'énergie après ce grand mouvement de l'OPEP", a déclaré Russell.

Parmi les 11 principaux indices sectoriels du S&P 500, seul l'indice du secteur de l'énergie était en hausse, ajoutant plus de 1%.

À 12 h 50 HE, l'indice Dow Jones Industrial Average était en baisse de 128,16 points, soit 0,42 %, à 30 145,71, l'indice S&P 500 était en baisse de 12,08 points, soit 0,32 %, à 3 771,20, et l'indice Nasdaq Composite était en baisse de 2,05 points, soit 0,02 %, à 11 146,59.

Les craintes croissantes d'une récession imminente dans les entreprises devraient peser sur les dépenses d'investissement et les ouvertures de postes, a indiqué Goldman Sachs dans une note.

Les émissions en baisse ont été plus nombreuses que les émissions en hausse dans un rapport de 1,73 à 1 sur le NYSE et de 1,14 à 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré trois nouveaux sommets sur 52 semaines et 26 nouveaux bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 28 nouveaux sommets et 85 nouveaux bas. (Reportage d'Ankika Biswas et de Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; Montage d'Arun Koyyur)