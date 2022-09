Wall street termine en forte hausse alors que les rendements du Trésor baissent.

Wall street a terminé en forte hausse mercredi après sa récente liquidation, aidée par la baisse des rendements du Trésor, tandis qu'Apple a baissé en raison des inquiétudes concernant la demande d'iPhones.

Les forts gains sont intervenus après que le S&P 500 a clôturé mardi à son plus bas niveau depuis fin 2020, entraînant les actions américaines plus loin en territoire de marché baissier.

Les mégacaps sensibles aux taux d'intérêt, Microsoft, Amazon et Meta Platforms, ont progressé pendant une grande partie de la séance, alors que le rendement des bons du Trésor à 10 ans a chuté de plus de 0,26 point de pourcentage, dans sa plus forte baisse en une journée depuis 2009.

Poussant également à la baisse les rendements des bons du Trésor à six mois et plus, la Banque d'Angleterre a déclaré qu'elle achèterait des obligations britanniques à longue échéance, dans le but de rétablir la stabilité financière sur des marchés globalement secoués par la politique fiscale du nouveau gouvernement de Londres.

"Le rendement du Trésor à deux ans a augmenté de manière persistante au cours des dernières semaines, et pour la première fois, nous l'avons vu baisser pendant deux jours consécutifs, ce qui a permis aux actions de respirer", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth.

Les investisseurs ont écouté attentivement les commentaires des responsables de la Réserve fédérale sur l'orientation de la politique monétaire. Mercredi, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a soutenu une nouvelle hausse des taux d'intérêt de 75 points de base en novembre. La Fed amènera probablement les coûts d'emprunt là où ils doivent être d'ici le début de l'année prochaine, a déclaré Charles Evans, président de la Federal Reserve Bank of Chicago.

Les actions américaines ont été malmenées en 2022 par les inquiétudes qu'une poussée agressive de la Fed pour augmenter les coûts d'emprunt pourrait plonger l'économie dans un ralentissement.

Apple Inc a baissé après que Bloomberg ait rapporté que la société abandonnait ses plans d'augmentation de la production de ses nouveaux iPhones cette année après qu'une hausse anticipée de la demande ne se soit pas matérialisée.

Apple a été un sur-performant relatif dans la vente du marché boursier de 2022, en baisse d'environ 16% depuis le début de l'année, contre une perte de 22% pour le S&P 500.

Mercredi, l'énergie et les services de communication figuraient parmi les indices sectoriels du S&P 500 les plus performants.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 71,20 points, soit 1,95 %, pour terminer à 3 718,49 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 218,56 points, soit 2,02 %, pour atteindre 11 048,06. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 551,15 points, soit 1,89%, pour atteindre 29 686,14.

Biogen Inc. a bondi après avoir annoncé que son médicament expérimental contre la maladie d'Alzheimer, développé avec son partenaire japonais Eisai Co Ltd , avait réussi à ralentir le déclin cognitif.

Eli Lilly & Co, qui développe également un médicament contre la maladie d'Alzheimer, a également bondi, ce qui a constitué l'une des plus fortes hausses de l'indice S&P 500.