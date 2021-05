METABOLIC EXPLORER : finalise l'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe

METabolic EXplorer a annoncé avoir acquis auprès d'Ajinomoto Co, 100% des actions de sa filiale européenne, Ajinomoto Animal Nutrition Europe. Cette dernière prendra officiellement le nom de METEX NØØVISTAGO dans les prochaines semaines, dans la continuité de la stratégie de transformation industrielle et commerciale de METabolic-EXplorer. Le nouvel ensemble constitue désormais le premier acteur européen pour la production par fermentation d'ingrédients fonctionnels d'origine naturelle pour la nutrition animale et la cosmétique.