METABOLIC EXPLORER :, plus forte hausse du SRD à la mi-séance du lundi 1er mars 2021

METABOLIC EXPLORER (+38,21% à 4,63 euros)

Le titre de la "greentech" flambe sur des volumes exceptionnellement étoffés après une opération de croissance externe d’envergure. Vendredi dernier, le spécialiste de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, a annoncé avoir conclu, dans le cadre d'une promesse d'achat, un accord de négociations exclusives avec Ajinomoto en vue de l'acquisition de sa filiale européenne, Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE), leader européen de la production d'acides aminés par fermentation pour la nutrition animale. Les prévisions d'AANE pour l'exercice 2020-20211 feraient ressortir un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros et un Ebitda positif. Benjamin Gonzalez, fondateur et PDG de Metex a déclaré " Avec cette acquisition le groupe Metex deviendrait une ETI européenne de référence dans le domaine des biotechnologies industrielles, secteur clé de la nécessaire transition écologique".