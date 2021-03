METABOLIC EXPLORER :, plus forte hausse du SRD à la mi-séance du mercredi 3 mars 2021

METABOLIC EXPLORER (+8,62% à 4,79 euros)

Metabolic EXplorer (Metex) repart en trombe après son trou d'air d'hier qui venait après un bond de plus de 40% lundi. Les investisseurs ont salué l'acquisition majeure réalisée par cette " green tech " clermontoise. Cette dernière a signé une promesse d'achat avec le japonais Ajinomoto en vue d'acquérir sa filiale européenne, Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE), premier site européen de production d'acides aminés par fermentation. L'opération est singulière et ambitieuse, par son prix, minime, et sa taille, gigantesque pour Metex.