METabolic EXplorer : A suivre aujourd'hui

Le 24 mai 2024 à 08:05 Partager

METabolic EXplorer (Metex) annonce l’ouverture officielle par la Commission Européenne d’une procédure antidumping concernant les importations de lysine en provenance de la République populaire de Chine. Le groupe spécialiste de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, précise que cette procédure fait suite à une plainte déposée par sa filiale Metex Noovistago, produisant à Amiens des acides aminés pour la nutrition animale et seul producteur de lysine en Europe.



"En lançant cette procédure, la Commission Européenne confirme qu'il existe des éléments de preuve suffisants", souligne le groupe , saluant une "volonté manifeste de rétablir une concurrence loyale sur les acides aminés vendus en Europe" et de "permettre une protection appropriée de l'industrie de production par fermentation répondant à des enjeux de souveraineté industrielle et alimentaire".



La lysine est un acide aminé essentiel utilisé dans les compléments alimentaires, notamment contre la fatigue ou pour prévenir les boutons de fièvre (herpès).