METabolic EXplorer : A suivre aujourd'hui

Le 15 juillet 2024 à 08:02 Partager

Metabolic Explorer annonce que le Tribunal de commerce de Paris a désigné Avril en qualité de repreneur des activités de sa filiale en redressement judiciaire Metex Noovistago et d'une partie des activités commerciales et R&D de Metex. Cette société actuellement en procédure de redressement judiciaire est spécialiste de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères.



L'offre d'Avril associe l'Etat via Bpifrance, au travers de son fonds d'investissement Sociétés de Projets industriels (SPI), et a également été construite grâce au soutien de la Région Hauts-de-France et d'Amiens Métropole.



Il n'y aura pas de reprise de la cotation de l'action Metex et Euronext procédera prochainement à la radiation des actions, dont la valeur sera nulle. La cotation restera suspendue jusqu'aux opérations de retrait de la cote.