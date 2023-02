METabolic EXplorer : Bpifrance Investissement détient 30% de Metabolic Explorer après une augmentation de capital

Metabolic Explorer (+2,29% à 1,16 euro), spécialiste de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, est en hausse après l’annonce aujourd'hui de la finalisation des opérations de financement du déploiement de son plan stratégique 2023-2024.



À la suite de l'émission des actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital d'un montant de près de 8 millions d'euros, prime d'émission incluse, la participation de Bpifrance Investissement est passée de 25,92 % à 30,10 %.



A partir de matières premières renouvelables, Metabolic Explorer développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique.