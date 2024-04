METEX fait face à un environnement économique hostile depuis plusieurs mois, lié à des causes exogènes telles que l'augmentation du prix des matières premières, dont le sucre, et au dumping pratiqué par les producteurs chinois de lysine sur le marché européen. Je suis bien placé pour savoir tous les efforts déployés par les pouvoirs publics pour trouver une solution permettant à METEX d'accéder à un sucre à prix compétitif. La venue de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Énergie, est un acte fort qui montre que l'Etat est bien conscient de l'urgence à agir pour conserver cette capacité de production et d'innovation sur le sol français, afin de défendre notre souveraineté alimentaire et médicale. C'est aussi un acte d'espoir pour les 450 salariés du groupe METEX dont il faut sauvegarder le

