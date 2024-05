L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que, en l'état, et compte-tenu du montant des passifs du groupe, les produits de cession à recevoir en cas de décision du Tribunal de commerce de retenir une offre en plan de cession ne permettraient pas de versement à l'actionnaire de METEX NØØVISTA et METEX NØØVISTAGO et, plus généralement, à ceux de METabolic EXplorer et, une fois leurs activités cédées au repreneur, chacune de ces personnes morales serait, in fine, liquidée judiciairement.

