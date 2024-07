Examen de l'offre de reprise en plan de cession

Clermont-Ferrand,le 1er juillet 2024 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce que le Tribunal de commerce de Paris a examiné, ce jour, l'offre de reprise en plan de cession des activités de METEX NØØVISTAGO et d'une partie des activités commerciales et R&D de METabolic EXplorer présentée par Avril.

Cette offre, qui s'inscrit dans le cadre des procédures de redressement judiciaire ouvertes au bénéfice de METEX NØØVISTAGO le 20 mars 2024 et de METabolic EXplorer le 12 juin 20241, associe l'Etat via Bpifrance, au travers de son fonds d'investissement Sociétés de Projets industriels (SPI). Elle a également été construite grâce au soutien de la Région Hauts-de-France et d'Amiens Métropole.

Au total, 315 emplois sont repris aux termes de cette offre.

Le Tribunal a également examiné la demande de conversion en liquidation judiciaire des procédures de redressement judiciaire ouvertes au bénéfice de METEX NØØVISTAGO et METabolic EXplorer qui résulterait de l'adoption de l'offre d'Avril.

La décision du Tribunal, tant concernant l'offre de reprise d'Avril que la conversion en liquidation judiciaire de METEX NØØVISTAGO et de METabolic EXplorer devrait intervenir courant juillet 2024.

S'agissant de METEX NØØVISTA, la filiale opérationnelle du Groupe exploitant un site industriel à Carling (Moselle), METabolic EXplorer rappelle que, le 25 juin 2024, le Tribunal de commerce de Paris a désigné la société MAASH en qualité de repreneur de ses actifs et activités.

