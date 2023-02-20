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    METEX   FR0004177046

METABOLIC EXPLORER

(METEX)
  Rapport
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METabolic EXplorer : Document AMF CP. 2023DD885419

20/02/2023 | 18:10
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2023DD885419

17 février 2023

FR0004177046 - DD155249

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

SIMARAX Société Civile personne morale liée à Benjamin Gonzalez, Président Directeur Général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : METABOLIC EXPLORER

LEI : 969500VI1GSBPGD9B460

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 16 février 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.1300 Euro

VOLUME : 248 320.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.1300 Euro

VOLUME : 248 320.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 17 février 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Metabolic Explorer SA published this content on 20 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 February 2023 17:09:05 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 229 M 244 M -
Résultat net 2022 -43,4 M -46,3 M -
Dette nette 2022 51,2 M 54,6 M -
PER 2022 -1,19x
Rendement 2022 -
Capitalisation 51,8 M 55,2 M -
VE / CA 2022 0,45x
VE / CA 2023 0,52x
Nbr Employés 466
Flottant 96,5%
Graphique METABOLIC EXPLORER
Durée : Période :
METabolic EXplorer : Graphique analyse technique METabolic EXplorer | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique METABOLIC EXPLORER
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 1,18 €
Objectif de cours Moyen 1,42 €
Ecart / Objectif Moyen 20,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Benjamin Gonzalez Chairman & Chief Executive Officer
Laurent Bastian Chief Financial Officer
Nelly Faucheux Head-Administrative Support
Hans Vogelsang Director
Jérôme Dupas Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
METABOLIC EXPLORER-0.38%55
AIR LIQUIDE12.86%83 209
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION6.38%76 106
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.9.67%46 455
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.17.21%31 690
GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.6.45%20 606