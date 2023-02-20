METabolic EXplorer : Document AMF CP. 2023DD885419

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2023DD885419
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17 février 2023
FR0004177046 - DD155249
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
SIMARAX Société Civile personne morale liée à Benjamin Gonzalez, Président Directeur Général
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : METABOLIC EXPLORER
LEI : 969500VI1GSBPGD9B460
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 16 février 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 1.1300 Euro
VOLUME : 248 320.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 1.1300 Euro
VOLUME : 248 320.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 17 février 2023