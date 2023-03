METabolic EXplorer : Document AMF CP. 223C0401

223C0401

FR0004177046-FS0178-DER01

7 mars 2023

Déclaration de franchissements de seuils et déclaration d'intention (article L. 233-7 du code de commerce)

Information consécutive à une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant les actions

de la société (articles 234-8,234-9, 2° et 234-10 du règlement général)

METABOLIC EXPLORER

(Euronext Paris)

1. Par courrier reçu le 3 mars 2023, Bpifrance Investissement1, en qualité de société de gestion du fonds SPI Société de Projets Industriels et du fonds BEI - Société de Projets Industriels a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse, le 31 décembre 2022, le seuil de 25% des droits de vote de la société METABOLIC EXPLORER et détenir indirectement 11 362 860 actions METABOLIC EXPLORER représentant autant de droits de vote, soit 25,92% du capital et 24,88% des droits de vote de cette société2.

Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre de droits de vote de la société METABOLIC EXPLORER.

A cette occasion, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) (56 rue de Lille, 75356 Paris) n'a franchi aucun seuil, et détient, à cette date, indirectement par l'intermédiaire de la société Bpifrance Investissement1, en qualité de société de gestion du fonds SPI Société de Projets Industriels et du fonds BEI - Société de Projets Industriels, et de CDC Croissance, 11 955 538 actions METABOLIC EXPLORER représentant autant droits de vote, soit 27,27% du capital et

26,17% des droits de vote de cette société2, selon la répartition suivante :

Actions % capital Droits de vote % droits de vote CDC (en direct) 0 - 0 - CDC Croissance 592 678 1,35 592 678 1,30 Bpifrance Investissement 11 362 860 25,92 11 362 860 24,88 Total fonds CDC 11 955 538 27,27 11 955 538 26,17

2. Par courrier reçu le 2 mars 2023, la CDC a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 24 février 2023, par l'intermédiaire de la société Bpifrance Investissement1, en qualité de société de gestion du fonds SPI Société de Projets Industriels et du fonds BEI - Société de Projets Industriels, et de CDC Croissance,les seuils de 30% du capital et 25% et 30% des droits de vote de la société METABOLIC EXPLORER et détenir indirectement 16 012 922 actions METABOLIC EXPLORER représentant autant droits de vote, soit 31,45% du capital et 30,35% des droits de vote de cette société3, selon la répartition suivante :

1 Bpifrance Investissement SAS est contrôlée par Bpifrance Participations SA, elle-même contrôlée par Bpifrance SA, elle-même contrôlée conjointement à 49,2% par la CDC et à 49,2% par l'EPIC Bpifrance.

2 Sur la base d'un capital composé, à cette date, de 43 839 488 actions représentant 45 678 850 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général.

3 Sur la base d'un capital composé de 50 919 133 actions représentant 52 758 606 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général.

1