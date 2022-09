METabolic EXplorer : Résultats semestriels 2022 et mise à disposition du rapport financier semestriel

Télécharger le communiqué

Résultats semestriels 2022 et mise à disposition du rapport financier semestriel

Activité du 1er semestre

Nutrition animale : une fin de semestre marquée par une baisse des volumes vendus et une inflation contenue des coûts des matières premières

Positionnement d'une offre bas carbone à plus forte valeur ajoutée pour les acides aminés et élargissement de la gamme de spécialités pour le bien-être animal

Cosmétique et autres marchés : un semestre en ligne avec le « ramp-up» de METEX NØØVISTA

EBITDA [1] semestriel consolidé de -7,4 M€, à l'équilibre sur METEX NØØVISTAGO

Perspectives

Une demande en nutrition animale qui reste morose et volatile à court terme due au contexte inflationniste des matières premières et d'énergie sans précédent

Une hausse des coûts 2022 maîtrisée par des couvertures de gaz et d'électricité et la constitution de stocks de certaines matières premières

Un niveau de marge sur coûts variables qui devrait être préservé par la vente des stocks constitués sur le premier semestre, la mise en place d'une activité partielle sur le site d'Amiens, et une gestion dynamique des prix de ventes

Une demande soutenue pour les applications cosmétiques et une visibilité plus limitée sur les applications de chimie de spécialités

Clermont-Ferrand, le 30 septembre 2022 - (FR0004177046 METEX), METEX, leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, publie aujourd'hui les résultats consolidés du 1er semestre de son exercice 2022.

Comme évoqué, au cours du 2ème trimestre, le Groupe a fait face à un effet ciseau causé par :

un ralentissement de la demande de la filière élevage particulièrement touchée par le contexte inflationniste des matières premières agricoles et énergétiques et d'une crise sanitaire liée à un épisode de grippe aviaire à l'intensité sans précédent,

une accélération de l'inflation des coûts des matières premières liées à l'énergie.

Mise en place de mesures fortes pour faire face à la baisse conjoncturelle du marché de la nutrition animale

Sur le marché de la nutrition animale, le Groupe est parvenu à contenir la baisse de son chiffre d'affaires semestriel qui ressort en recul de -8% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent à isopérimètre[1] alors que les volumes vendus ont baissé de 26% sur la même période.

Sur la période, le niveau de production de son usine d'Amiens a été maintenu pour favoriser la constitution de stocks à des coûts de production maîtrisés. A fin juin, le Groupe disposait de stocks lui permettant de satisfaire ses engagements clients sur le 2nd semestre tout en protégeant au mieux ses marges.

Sur le plan financier, cette situation a entraîné une consommation de la trésorerie du Groupe qui s'explique par la forte progression du niveau des stocks et, dans une moindre mesure, par l'inflation des coûts de certaines matières premières. Afin de limiter les impacts persistants du contexte économique et sanitaire sur la trésorerie du Groupe, de nouvelles mesures d'adaptation de l'usine de production d'Amiens ont été mises en place en septembre et pourraient être renforcées dès le début du mois d'octobre.

En parallèle, METEX a renforcé le positionnement de solutions à plus forte valeur ajoutée pour répondre aux enjeux de la filière nutrition animale en matière de réduction de l'empreinte carbone de l'aliment pour animaux, et de réduction de l'usage d'antibiotiques thérapeutiques et d'oxyde de zinc dans les élevages. La récente mise à l'honneur des gammes INNEUS® et NOOVALIFE TM par le jury du Salon international SPACE 2022 s'accompagne d'une politique commerciale des prix de ventes plus élevés dès le 1er trimestre 2023.

Sur les marchés de la cosmétique et du consumer care, la progression de 30% du chiffre d'affaires de METEX NØØVISTA entre le 1er et le 2ème trimestre 2022 est en ligne avec le plan de « ramp-up » de l'usine de Carling. A fin juin, l'unité avait atteint 60% de sa capacité nominale. METEX NØØVISTA a revalorisé ses prix dès le mois de mai pour répercuter la hausse du coût de sa matière première principale impactée par la crise ukrainienne. Le Groupe précise à cet égard que METEX NØØVISTA bénéficie d'une couverture gaz et électricité avantageuse jusqu'à fin 2023. Le 2nd semestre devrait s'accompagner d'une croissance des volumes en cosmétique avec une lisibilité plus limitée sur les applications de chimie de spécialités et une détente des coûts sur sa matière première agricole.

Un EBITDA de METEX NØØVISTAGO à l'équilibre malgré le contexte global

Sur le 1er semestre, l'EBITDA du Groupe ressort à -7,4 M€.

En dépit de la forte baisse des volumes vendus en nutrition animale sur le 2nd trimestre, l'encadrement de la structure de charges a permis à METEX NØØVISTAGO d'afficher un EBITDA à l'équilibre. L'EBITDA de METEX NØØVISTAGO est impacté principalement par la baisse des volumes vendus d'acides aminés produits à Amiens en nutrition animale sur le 2nd trimestre (-11,5% par rapport au 1er trimestre) et dans une moindre mesure par la hausse du prix de certaines matières premières corrélée à l'inflation des coûts de l'énergie supportée par les fournisseurs du Groupe et répercutée à la société.

Sur les deux autres entités, l'EBITDA du semestre est conforme en tous points aux projections du Groupe.

Le résultat opérationnel courant s'élève à -12,7 M€.

Les autres produits et charges non courantes s'élèvent à -0,5 M€ contre 87 M€ au 1er semestre 2021. Pour rappel, l'opération d'acquisition de METEX NØØVISTAGO avait fait ressortir, après réévaluation des éléments de bilan à leur juste valeur (« Purchase Price Allocation, PPA »), un écart d'acquisition négatif (« badwill ») à hauteur de 88 M€ (estimation du badwill au 30 juin 2021, dans l'attente de l'affectation définitive du prix). Ce montant correspondait à la différence entre la valeur de l'actif net de METEX NØØVISTAGO réévalué dans le cadre du PPA (101 M€) et le prix d'achat de 13,2 M€ réellement payé par METEX.

Au titre du 1er semestre 2022, le résultat net du Groupe ressort à -18,4 M€ contre 76,7 M€ au 1er semestre 2021.

Compte de résultat simplifié

Le Groupe rappelle que METEX NØØVISTAGO dispose de quotas ARENH pour la fourniture d'électricité et de mécanismes de couverture quant à la fourniture de gaz qui couvriront 100% de ses besoins jusqu'à la fin 2022 et au moins 30% de ses besoins sur le 1er trimestre 2023.

Analyse du bilan

Au 30 juin 2022, les capitaux propres s'élèvent à 135 M€ contre 153 M€[1] au 31 décembre 2021.

Comme évoqué, les stocks de METEX NØØVISTAGO ont fortement progressé passant de 49,8 M€ au 31 décembre 2021 à 86,3 M€ au 30 juin 2022. Cette progression en valeur des stocks s'explique essentiellement par la baisse des volumes vendus d'acides aminés produits à Amiens sur le 2nd trimestre et dans une moindre mesure par la hausse des matières premières en lien avec le coût de l'énergie supportée par les fournisseurs du Groupe ne bénéficiant pas des mêmes mécanismes de couverture que METEX.

La hausse des stocks a mécaniquement impacté la trésorerie du Groupe. Au 31 décembre 2021, le Groupe disposait d'une trésorerie brute consolidée, y compris actifs financiers courants de 43,3 M€. Elle ressort au 30 juin 2022 à 18,7 M€ (en ce compris les actifs financiers courants). L'endettement du Groupe s'élève à 43,9 M€ (dont 7,7 M€ de dettes IFRS16) contre 28,4 M€ au 31 décembre 2021 (dont 8,5 M€ de dettes IFRS16). Le Groupe précise que la part remboursable à moins d'un an s'élève à 16,6 M€. Par conséquent, au 30 juin 2022, la trésorerie nette d'endettement s'établit à -25,2 M€. Afin de couvrir son besoin en fonds de roulement dans le contexte économique actuel très dégradé, le Groupe a tiré au 30 juin 2022, un montant de 12 M€ sur l'enveloppe de 30 M€ disponible aux termes de son contrat revolving mis en place en mai 2022. A date, le Groupe a tiré un montant supplémentaire de 10 M€ sur ce contrat.

Comme évoqué, au cours du 2nd semestre l'enjeu du Groupe est de reconstituer en partie sa trésorerie en privilégiant la vente de ses stocks.

Perspectives : poursuite de la stratégie de valeur dans un contexte offrant peu de visibilité

Dans un contexte global toujours exigeant et contraint, METEX reste mobilisé pour défendre sa trésorerie et ses résultats. Dans cette perspective, le Groupe reste attentif à l'évolution de la hausse des coûts de l'énergie ainsi qu'aux difficultés d'approvisionnement de certaines matières premières qui impactent actuellement l'ensemble des acteurs de la filière nutrition animale.

Comme évoqué, une revalorisation des tarifs de vente de l'ensemble de son portefeuille produits est d'ores et déjà mise en œuvre. Elle devrait favoriser les ventes de sa filiale METEX NØØVISTAGO dès le 1er trimestre 2023. A cet égard, l'engagement du Groupe de positionner l'ensemble de sa gamme sur les bénéfices d'une offre bas carbone constitue un atout auprès des clients, tous mobilisés autour des objectifs européens visant de nouveaux standards de performances.

Le rapport financier semestriel de l'exercice 2022 incluant le rapport semestriel d'activité, lequel comprend, notamment, une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice, est mis à la disposition du public ce jour. Il pourra être téléchargé sur le site Internet de la Société (www.metabolic-explorer.fr) sous l'onglet Investisseur / Rapports Financiers et Présentations.

Le rapport financier semestriel 2022 comprend :

le rapport d'activité sur le premier semestre 2022,

les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2022,

le rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2022,

l'attestation du responsable du rapport financier semestriel.

***

ANNEXES

[1] EBITDA : Résultat opérationnel minoré des amortissements et dépréciations d'actifs, des charges de paiement en actions, des coûts de transaction et du badwill et reprise des frais de R&D dépréciés.

[2] i.e., comme si l'acquisition de METEX NØØVISTAGO avait eu lieu le 1er janvier 2021 et non le 29 avril 2021.

[3] Les capitaux propres au 31 décembre 2021 tiennent compte de la révision définitive des valeurs bilantielles de l'allocation du prix d'acquisition de METEX NØØVISTAGO.

Prochain rendez-vous :

8 novembre 2022 après Bourse - Chiffre d'Affaires du 3ème trimestre 2022

- FIN -

A propos de METabolic EXplorer -www.metabolic-explorer.com

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire et commercialiser autrement des ingrédients fonctionnels bas-carbone qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA basée à Carling, en Moselle, permet la mise sur le marché par le groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'AANE, 1er site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Recevez gratuitement l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :

www.metabolic-explorer.com

Relations investisseurs - ACTIFIN -

Benjamin LEHARI

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

mail : blehari@actifin.fr



Relations Presse - ACTIFIN

Isabelle DRAY

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 21

mail : idray@actifin.fr

Mathias JORDAN

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 26

Mail : mjordan@actifin.fr