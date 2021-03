METabolic EXplorer : changement de dimension

METEX discute avec Ajinomoto Co, qui cherche à céder sa filiale de nutrition animale européenne Ajinomoto Animale Nutrition Europe. Cette entreprise spécialisée dans les acides aminés par fermentation est installée à Amiens avec le plus grand site industriel européen dédié. Ses revenus annuels sont évalués à 200 M€, mais une rentabilité fragile. L'opération coûterait 15 M€ en deux versements. "Nous accueillons cette annonce de façon extrêmement positive", explique l'analyste Gaétan Calabro, de Portzamparc, qui souligne que la transaction donne accès à un site industriel à moindre coût, ouvre l'accès au marché des acides aminés de spécialités en nutrition animale et accélère la mise sur le marché de son acide glycolique.

Un prix très faible

Chez Kepler Cheuvreux, Paul de Froment a mis son opinion sous revue le temps de quantifier l'impact de la transaction sur son modèle. A ce stade, l'analyste évoque une "acquisition transformante" à "prix très faible". "Nous comprenons qu'Ajinomoto a lancé une nouvelle stratégie reposant sur la sortie des acides aminés liés au marché de l'alimentation animale. Le groupe a progressivement fermé sa division mais a vendu le dernier à METEX, ce qui explique le faible prix", poursuit-il. S'il a suspendu pour l'heure sa recommandation, il s'attendait à une "excellente réaction" du marché.

Cette opération ressemble à une excellente opportunité, avec des risques non-négligeables, le premier étant de faire absorber par une entreprise de 70 personnes en phase de développement l'intégration d'une entité qui compte 380 personnes avec un passé industriel.