METabolic EXplorer : des pertes accrues sur l'exercice 2020

L'entreprise clermontoise de chimie verte METabolic EXplorer a dévoilé hier soir des pertes accrues pour l'exercice 2020, une évolution qui apparaît conforme aux attentes.



Le titre perd toutefois 4% à la Bourse de Paris mardi midi, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC Mid & Small, qui progresse de 0,6% à la mi-journée.



Dans un communiqué publié dans la soirée d'hier, METEX dit avoir essuyé une perte nette de 9,7 millions d'euros l'an dernier, à comparer avec un manque à gagner de 8,4 millions d'euros à l'issue de l'exercice ​2019.



Le chiffre d'affaires annuel est, lui, jugé 'non significatif' puisqu'il s'est établi à quelque 50.000 euros sur l'exercice écoulé.



S'agissant des charges opérationnelles, l'entreprise évoque une augmentation 'en ligne avec l'évolution (de son) modèle', à 12,5 millions d'euros en 2020 contre 10,4 millions d'euros à fin 2019, un accroissement qui s'explique selon le groupe par une augmentation des frais de R&D.



La construction de son unité de production de Carling en Moselle étant désormais terminée, le processus de production de propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB) a pu démarrer ce mois-ci, avec de premières ventes attendues sur le 2ème trimestre.



