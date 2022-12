MetEx : en chute après un accord de financement

METabolic EXplorer perd 14% après la signature, en date du 23 décembre, d'un accord avec ses principaux partenaires sécurisant les liquidités nécessaires à l'exécution de sa stratégie et de son plan de transformation industrielle 2023-2024.Cet accord intègre de nouveaux financements pour engager sans attendre les premiers investissements nécessaires notamment à une dynamisation de sa force commerciale et à une reprise progressive de la production de l'usine d'Amiens.L'accord, dont la réalisation demeure sujette à certaines conditions suspensives, prévoit entre autres une augmentation du capital d'un montant maximum de huit millions d'euros, à un prix de souscription unitaire de 1,13 euro, avec un engagement du fonds SPI.En tenant compte d'une reprise progressive de l'activité, MetEx déclare viser un exercice 2023 prudent avec un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 275 millions d'euros et un EBITDA consolidé entre -8 millions d'euros et l'équilibre.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.