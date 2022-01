MetEx : intègre le compartiment B, le titre progresse

METabolic EXplorer a officiellement intégré lundi le compartiment B d'Euronext Paris, une étape jugée 'importante' par le spécialiste de la chimie verte.



MetEx, qui cotait jusqu'ici sur le compartiment C, souligne que ce transfert vient couronner sa récente dynamique de croissance, qui s'est traduite par une progression significative de sa valeur boursière l'an dernier.



Avec le lancement de son unité de production en Moselle, qui lui permet désormais de commercialiser du propanediol (PDO) et de l'acide butyrique (AB), le cours de Bourse de l'entreprise a été quasiment multiplié par trois l'an dernier.



Le titre progresse encore de 2,5% aujourd'hui, ce qui lui confère une capitalisation de 268 millions d'euros.



Pour mémoire, le compartiment B d'Euronext Paris comprend les sociétés cotées ayant une capitalisation boursière comprise entre 150 millions et un milliard d'euros.



Les changements de compartiment ont lieu une fois par an, Euronext prenant en compte la capitalisation boursière de la société sur les 60 derniers jours de Bourse de l'année écoulée.



